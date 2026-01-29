Зеленский готов встретиться с Путиным для обсуждения завершения войны в Украине, – Сибига
- Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с Владимиром Путиным для обсуждения чувствительных вопросов.
- Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркивает важность усиления санкций против России и использования замороженных активов.
Президент Украины Владимир Зеленский готов к личной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения чувствительных вопросов, в частности относительно территорий и Запорожской атомной электростанции. В то же время в Кремле не демонстрируют заинтересованности в такой встрече.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время онлайн-заседания Совета министров иностранных дел ЕС, сообщает пресс-служба МИД.
Что заявил Сибига о возможной встрече Зеленского и Путина?
В контексте мирных усилий и недавних переговоров в Абу-Даби Сибига отметил, что Украина рассматривает их как продолжение взаимодействия с США и дипломатических инициатив, которые получили новый импульс осенью прошлого года. По его словам, сейчас Киев совместно с Вашингтоном готовится к следующему раунду трехсторонних переговоров в ближайшее время.
Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с Путиным, чтобы обсудить чувствительные вопросы – прежде всего территории и ЗАЭС. Публичная реакция Кремля на это в очередной раз показала, что Путин не хочет останавливать агрессию,
– подчеркнул министр.
Сибига также отметил, что в нынешней геополитической реальности только США и президент Дональд Трамп имеют реальные рычаги для принуждения Москвы к прекращению войны.
По его словам, России не удалось достичь существенных успехов на поле боя, а потери оккупационной армии продолжают расти. Украина ставит целью довести российские потери до уровня 50 тысяч в месяц, что, по мнению министра, может заставить Кремль пересмотреть свои планы.
Отдельно глава МИД подчеркнул важность усиления санкционного давления на Россию, блокирование российского "теневого флота" и использование замороженных активов как инструмента влияния. Он также подчеркнул, что поддержка Украины является инвестицией в безопасность всей Европы и призвал ЕС к стратегической автономии в вопросах обороны.
Как продвигаются мирные переговоры?
Следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине запланирован на 1 февраля в Абу-Даби и может продлиться до двух дней. Переговоры состоятся без участия американской стороны, только между представителями Украины и России.
Politico отмечает, что переговоры между Украиной, США и Россией в ОАЭ зашли в тупик из-за разногласий относительно территорий Украины, гарантий безопасности и прекращения огня. Россия настаивает на контроле над Донбассом и Запорожской АЭС, а также требует сокращения украинской армии и закрытия перспективы вступления Украины в НАТО.
По словам лидера США, война, развязанная Россией против Украины, приближается к своему завершению. Также он отметил важность политического урегулирования.