Встреча Зеленского и Трампа может изменить ход переговоров о завершении войны, - FT

Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Вашингтоне может стать одним из самых важных дипломатических событий последних месяцев. Переговоры способны придать новый импульс мирному процессу и укрепить военную поддержку Украины.

Об этом сообщает Financial Times .

Что известно о встречах Трампа и Зеленского?

По оценкам источников, это может быть лучшая возможность для Украины с начала второго президентского срока Трампа получить новую военную поддержку и вернуть переговоры о мире в активную фазу.

Переговоры состоятся через 17 месяцев после напряженной встречи Зеленского и Трампа в Овальном кабинете, поставившей под угрозу отношения между Киевом и Вашингтоном. Однако сейчас ситуация изменилась: украинские представители считают, что прямые контакты между советниками двух президентов помогли изменить отношение Трампа к войне и позиции Украины.

Главной задачей Зеленского будет убедить Трампа, что поддержка Украины отвечает интересам США. Также украинский президент стремится использовать личный контакт с американским лидером, поскольку считает, что именно во время прямых встреч имеет наибольшее влияние на него.

Одной из ключевых тем переговоров станет военная помощь. Киев хочет ускорить поставки систем противовоздушной обороны Patriot, а также углубить сотрудничество по производству вооружения.

Ранее Зеленский рассказывал Financial Times, что Трамп положительно оценивал украинскую кампанию дальнобойных ударов по энергетическим объектам России. По словам президента Украины, американский лидер начал иначе воспринимать ход войны и больше обращать внимание на результаты, которые Украина достигает на поле боя.

Президент Трамп хочет быть там, где есть успех,

– отмечал Зеленский, объясняя, что для американского лидера важны не только личные убеждения, но и политические факторы и желание завершить войну.

Также FT сообщает, что в ходе предварительных контактов на саммите НАТО Трамп согласился предоставить Украине разрешение на производство ракет-перехватчиков Patriot. Для Киева это стало важным сигналом о готовности Вашингтона продолжать оборонное сотрудничество.

Отдельной темой встречи может стать усиление давления на российского диктатора Владимира Путина. Зеленский планирует призвать США ускорить поставки оружия, усилить санкционное давление на Москву и поддержать дипломатические усилия по прекращению войны.

В то же время, Дональд Трамп во время переговоров будет находиться под давлением различных политических групп в США. Часть его приверженцев выступает против долгосрочной поддержки Украины, однако в последнее время в лагере американских республиканцев появились признаки изменения отношения к Киеву.

Financial Times также обращает внимание на недавний визит в Украину американской активистки Лоры Лумер, ранее выступавшей против помощи Киеву. После поездки она заявила, что часть американской правой среды находится под влиянием российской пропаганды. Этот сигнал в Киеве восприняли как возможность повлиять на дискуссию внутри лагеря поклонников Трампа.

Отметим, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне состоится 28 июля в закрытом формате без присутствия журналистов. Представитель главы государства Сергей Никифоров отметил, что представителей медиа к переговорам не допустят, а с мероприятия ожидаются только официальные фотографии.

Переговоры Зеленского и Трампа начнутся в 9:30 по местному времени (16:30 по Киеву). Затем в графике украинского лидера запланированы переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом. Затем Зеленский примет участие в Национальной церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом.

Кроме того, вечером президент Украины встретится с сенаторами – соавторами законопроекта Линдси Грэмма по поводу вторичных санкций против России, а также другими представителями Конгресса США.