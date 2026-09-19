Нет в графике: Трамп пока не планирует встречу с Зеленским в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Дональд Трамп пока не включил президента Украины в свой график переговоров в рамках международного мероприятия. Ожидаемый диалог между двумя политиками пока остается под вопросом.

Об этом сообщает "Суспильне Новини".

Почему встреча президентов находится под вопросом?

Фамилии украинского президента пока нет среди мировых лидеров, с которыми президент США планирует встретиться в Нью-Йорке.

Два анонимных украинских высокопоставленных чиновника подтвердили, что по состоянию на 19 сентября никаких договоренностей о переговорах нет.

Что этому предшествовало?

Ранее украинская сторона активно готовилась к этому диалогу. Украинские дипломаты формировали результативную повестку дня, чтобы сделать беседу максимально содержательной.

Команды сейчас действительно работают над возможностью такой встречи,

– отметил пресс-секретарь.

Ожидалось, что политики обсудят пути обеспечения безопасности, прекращение ударов по гражданской инфраструктуре и возможное энергетическое перемирие.

Как уже сообщалось на нашем сайте, подготовка к саммиту длилась в течение нескольких недель.

Напомним, ранее мы писали, что Киев был готов искать компромиссные решения для локального снижения напряженности, а сам Владимир Зеленский анонсировал возможные сроки проведения переговоров в двадцатых числах сентября.