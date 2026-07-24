Зеленский на следующей неделе встретится с Трампом в ходе визита в США

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит США, где встретится с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

Когда состоится визит Зеленского в США?

По данным собеседников издания, поездка запланирована на 28 июля.

Помимо переговоров с Трампом, в рамках визита Владимир Зеленский также посетит церемонию прощания с сенатором Линдси Грэмом, скончавшимся 11 июля.

Напомним, во время пресс-конференции 23 июля Владимир Зеленский заявил, что обсудил со спецпредставителями президента США Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом подготовку новой встречи и анонсировал визит в США.

По словам президента, Вашингтон подготовил несколько предложений по прекращению войны и хочет обсудить их что с Украиной, что с Россией.

Стоит отметить, что в прошлый раз Владимир Зеленский и Дональд Трамп встречались в Анкаре на полях саммита НАТО. Тогда стало известно, что Украина получит лицензии на производство ракет PAC-3 для ЗРК Patriot.

Также во время встречи Трамп заявлял, что за последние несколько недель удалось добиться большого прогресса в вопросе прекращения войны России против Украины. По словам президента США, мирное соглашение между Украиной и Россией давно находится в стадии разработки, а обе стороны якобы понимают его основные положения.