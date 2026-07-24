Про це повідомляє Суспільне з посиланням на власні джерела у дипломатичних колах.

Коли відбудеться візит Зеленського до США?

За даними співрозмовників видання, поїздка запланована на 28 липня.

Окрім переговорів із Трампом, у межах візиту Володимир Зеленський також відвідає церемонію прощання із сенатором Ліндсі Гремом, який помер 11 липня.

Нагадаємо, під час пресконференції 23 липня Володимир Зеленський заявив, що обговорив зі спецпредставниками президента США Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом підготовку нової зустрічі та анонсував візит до США.

За словами президента, Вашингтон підготував кілька пропозицій щодо завершення війни та хоче обговорити їх як з Україною, так і з Росією.

Варто зазначити, що минулого разу Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрічалися в Анкарі на полях Саміту НАТО. Тоді стало відомо, що Україна отримає ліцензії на виробництво ракет PAC-3 до ЗРК Patriot.

Також під час зустрічі Трамп заявляв, що за останні кілька тижнів вдалося досягти великого прогресу в питанні завершення війни Росії проти України. За словами президента США, мирна угода між Україною та Росією давно перебуває в роботі, а обидві сторони нібито розуміють її основні положення.