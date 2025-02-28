Стало известно, что происходило между Трампом и Зеленским после ссоры

После открытой части переговоров Зеленского и Трампа, во время которых между ними вспыхнул горячий спор, начался разговор за закрытыми дверями. СМИ рассказали, почему президента Украины выгнали из Белого дома.

Владимир Зеленский вступил в перепалку с Трампом и Джей Ди Вэнсом относительно дипломатического урегулирования войны в Украине. Журналисты CNN рассказали, что произошло во время закрытой части переговоров, передает 24 Канал.

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Трамп решил, что "Зеленский не в том духе"

После того, как Трамп и Зеленский вступили в ссору на повышенных тонах, президент США провел совещание со своими ключевыми советниками в Овальном кабинете.

По словам чиновника Белого дома, Трамп консультировался с вице-президентом Вэнсом и госсекретарем Марком Рубио, министром финансов Скоттом Бессентом и другими главными советниками после спора с Зеленским.

Тогда Трамп принял окончательное решение, что Зеленский "не в том состоянии, чтобы вести переговоры". Он поручил Рубио и своему советнику по национальной безопасности Майку Волцу передать сообщение украинской делегации: пришло время Зеленскому уходить.

Украинская делегация ждала в отдельной комнате рядом, что является стандартной процедурой во время визитов иностранных лидеров. Обычно они переходят в другие помещения, а затем собираются на обед. Но на этот раз украинцы не обедали в Белом доме. Приготовленная еда оставалась на тележках в коридоре возле офиса пресс-секретаря.

По словам чиновника Белого дома, украинцы протестовали и хотели продолжить переговоры. Но им отказали. Вскоре после этого Зеленский покинул Белый дом.