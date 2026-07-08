В Анкаре закончилась встреча Зеленского и Трампа: главные заявления президентов
В среду, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры лидеров прошли на полях саммита НАТО в Анкаре.
Что известно о встрече Зеленского и Трампа, какие главные заявления сделали политики – читайте в материале "24 Канала".
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Как прошла встреча Зеленского и Трампа?
Дональд Трамп отметил достижения украинцев в сфере производства дронов и заявил, что США готовы закупать украинские БПЛА. Мы покупали их дроны. Мы производим дроны, но они способны производить их в больших количествах, что удивительно: во время войны их изготавливают в подвалах или даже там, где нет укрытий, Журналисты спросили Трампа, будут ли США готовы предложить Украине гарантии безопасности. Мы хотим это сделать, мы хотим это сделать, чтобы спасти жизни. Я стараюсь спасать жизни, Трамп заявил, что приедет в Украину. В то же время он отметил, что "не знает", разрешит ли ему это служба безопасности в условиях войны. По словам президента США, "было бы хорошо посетить Киев". Дональд Трамп спросил Зеленского, поедет ли тот в Москву на мирные переговоры. "Там опасно, там летают украинские дроны", По словам Владимира Зеленского, для возможной встречи было бы лучше найти другое место, в частности в Европе. Трамп заявил, что Путин якобы хочет "быстро завершить войну". Путин хочет быстро завершить войну, я сегодня (8 июля, – 24 Канал) поговорю с ним, По его словам, условия России "становятся мягче", а сама война оказалась для Москвы сложнее, чем она ожидала. Во время встречи в Анкаре Дональд Трамп обратил внимание на заместителя руководителя Администрации президента Павла Палису. Вот один из моих самых любимых солдат, Он также поинтересовался у Палисы, "все ли в порядке", отметил, что регулярно видит его на встречах, и похвалил за работу. По словам Дональда Трампа, мирное соглашение между Украиной и Россией "уже давно находится в стадии разработки" и имеет свои преимущества и недостатки. Трамп заявил, что США могут предоставить Украине право на производство систем Patriot. По словам американского лидера, "маленькая птичка" подсказала ему, что этот шаг неизбежен. Таким образом, они не смогут жаловаться, что мы даем недостаточно. Делайте их самостоятельно, Отдельно Трамп заявил, что украинские удары по российским НПЗ могут ускорить окончание войны. Я разрешил много войн, и эта – та, которая, на мой взгляд, будет самой простой. Это не самое простое, не самое простое. И здесь много преданности, много любви к странам и всему остальному. Но я думаю, что мы добились большого прогресса за последние несколько недель, и посмотрим, как все пойдет, Дональд Трамп вновь заявил, что надеялся на легкое урегулирование войны в Украине, однако оба лидера стран – Зеленский и Путин – "имеют сложный характер". Трамп заявил, что после встречи в Овальном кабинете их отношения с Владимиром Зеленским значительно улучшились. Мы наладили хорошие отношения – начиная с Овального кабинета и по сей день, В ответ Зеленский добавил, что "это не конец". Зеленский сообщил, что главной темой его беседы с Трампом станет укрепление украинской ПВО, в частности, поставка ракет для систем Patriot, способных сбивать баллистические ракеты. На переговоры президентов отведено один час. Дональд Трамп заявил, что Украину ждет великое будущее. По словам президента США, у страны прекрасная земля и сильные люди.
– сказал он.
США готовы предложить Украине гарантии безопасности
– сказал президент США.
У Зеленского спросили, поедет ли он в Москву
– ответил президент Украины.
Дональд Трамп проведет беседу с Путиным
– сказал президент США.
Трамп назвал Палиса "великим героем"
– сказал президент США.
– добавил он.
Есть ли прогресс в прекращении войны?
– сказал Трамп.
Трамп высказался о Зеленском
– сказал он.
Дональд Трамп отметил достижения украинцев в сфере производства дронов и заявил, что США готовы закупать украинские БПЛА.
Мы покупали их дроны. Мы производим дроны, но они способны производить их в больших количествах, что удивительно: во время войны их изготавливают в подвалах или даже там, где нет укрытий,
Журналисты спросили Трампа, будут ли США готовы предложить Украине гарантии безопасности.
Мы хотим это сделать, мы хотим это сделать, чтобы спасти жизни. Я стараюсь спасать жизни,
Трамп заявил, что приедет в Украину. В то же время он отметил, что "не знает", разрешит ли ему это служба безопасности в условиях войны.
По словам президента США, "было бы хорошо посетить Киев".
Дональд Трамп спросил Зеленского, поедет ли тот в Москву на мирные переговоры.
"Там опасно, там летают украинские дроны",
По словам Владимира Зеленского, для возможной встречи было бы лучше найти другое место, в частности в Европе.
Трамп заявил, что Путин якобы хочет "быстро завершить войну".
Путин хочет быстро завершить войну, я сегодня (8 июля, – 24 Канал) поговорю с ним,
По его словам, условия России "становятся мягче", а сама война оказалась для Москвы сложнее, чем она ожидала.
Во время встречи в Анкаре Дональд Трамп обратил внимание на заместителя руководителя Администрации президента Павла Палису.
Вот один из моих самых любимых солдат,
Он также поинтересовался у Палисы, "все ли в порядке", отметил, что регулярно видит его на встречах, и похвалил за работу.
По словам Дональда Трампа, мирное соглашение между Украиной и Россией "уже давно находится в стадии разработки" и имеет свои преимущества и недостатки.
Трамп заявил, что США могут предоставить Украине право на производство систем Patriot. По словам американского лидера, "маленькая птичка" подсказала ему, что этот шаг неизбежен.
Таким образом, они не смогут жаловаться, что мы даем недостаточно. Делайте их самостоятельно,
Отдельно Трамп заявил, что украинские удары по российским НПЗ могут ускорить окончание войны.
Я разрешил много войн, и эта – та, которая, на мой взгляд, будет самой простой. Это не самое простое, не самое простое. И здесь много преданности, много любви к странам и всему остальному. Но я думаю, что мы добились большого прогресса за последние несколько недель, и посмотрим, как все пойдет,
Дональд Трамп вновь заявил, что надеялся на легкое урегулирование войны в Украине, однако оба лидера стран – Зеленский и Путин – "имеют сложный характер".
Трамп заявил, что после встречи в Овальном кабинете их отношения с Владимиром Зеленским значительно улучшились.
Мы наладили хорошие отношения – начиная с Овального кабинета и по сей день,
В ответ Зеленский добавил, что "это не конец".
Зеленский сообщил, что главной темой его беседы с Трампом станет укрепление украинской ПВО, в частности, поставка ракет для систем Patriot, способных сбивать баллистические ракеты.
На переговоры президентов отведено один час.
Дональд Трамп заявил, что Украину ждет великое будущее. По словам президента США, у страны прекрасная земля и сильные люди.