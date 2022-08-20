Эрдоган и Зеленский понимали, в какую игру играют, – Пионтковский объяснил визит турецкого лидера

На встрече с Владимиром Зеленским во Львове 18 августа турецкий президент Реджеп Эрдоган фактически разыгрывал путина, притворяясь, что пытается уговорить Зеленского на перемирие.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, Эрдоган и не скрывал, что едет во Львов с поручением путина уговорить Зеленского согласиться на прекращение огня или, другими словами, на капитуляцию.

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Эрдоган танцует для путина и подмигивает Зеленскому, – Пионтковский

"Эрдоган обещал пути сделать то, что не смогли для него сделать 16 июня Макрон, Драги и Шольц . Их, как известно, украинцы послали туда же, куда и российский корабль", – заметил Пионтковский.

Однако Эрдоган – очень хитрый человек и политик. Он прекрасно знал, что из этих уговоров ничего не выйдет, но должен был показать путину, что он хоть как-то старался выполнить его просьбу.

Заведомо понимая, что результат будет отрицательным, Эрдоган уже взял с пути огромную плату – свободу действий в Нагорном Карабахе и Сирии. Это прекрасно показывает, в каком отчаянии находится путин, если согласился заплатить такую цену, предать своих союзников за пустое обещание Эрдогана уговорить Зеленского.

Эрдоган не пытался склонить Зеленского к перемирию, а делал вид, что делает это. Зеленский и Эрдоган прекрасно понимали, в какую игру они играют,

– констатировал публицист.

Следовательно, Эрдоган дал обещание путину, взял за это то, что ему было нужно, но не питал никаких иллюзий, что Украина пойдет на прекращение огня. Своим визитом он просто выполнил формальные обязательства, чтобы потом сказать российскому диктатору: "Я пытался, но ничего не вышло".

Андрей Пионтковский о встрече Эрдогана и Зеленского: смотрите видео

Как прошла встреча президентов во Львове