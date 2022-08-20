Про це 24 каналу розказав російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, Ердоган і не приховував, що їде до Львова з дорученням путіна вмовити Зеленського погодитися на припинення вогню або ж, іншими словами, на капітуляцію.

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Ердоган танцює для путіна і підморгує Зеленському, – Піонтковський

"Ердоган обіцяв путіну зробити те, що не змогли для нього зробити 16 червня Макрон, Драгі і Шольц. Їх, як відомо, українці послали туди ж, куди й російський корабель", – зауважив Піонтковський.

Однак Ердоган – дуже хитрий чоловік та політик. Він прекрасно знав, що з цих вмовлять нічого не вийде, але мав показати путіну, що він хоч якось старався виконати його прохання.

Завідома розуміючи, що результат буде негативним, Ердоган вже взяв із путіна величезну платню – свободу дій у Нагірному Карабасі та Сирії. Це чудово показує, у якому відчаї перебуває путін, якщо погодився заплатити таку ціну, зрадити своїх союзників за пусту обіцянку Ердогана вмовити Зеленського.

Ердоган не намагався схилити Зеленського до перемир'я, а удавав, що робить це. Зеленський та Ердоган прекрасно розуміли, в яку гру вони грають,

– констатував публіцист.

Відтак, Ердоган дав обіцянку путіну, взяв за це те, що було йому потрібно, але не мав жодних ілюзій, що Україна піде на припинення вогню. Своїм візитом він просто виконав формальні зобов'язання, аби потім сказати російському диктатору: "Я намагався, але нічого не вийшло".

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