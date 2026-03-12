Зеленский встретится с Макроном в Париже
- Президент Украины Зеленский встретится с президентом Франции Макроном 13 марта в Елисейском дворце.
- Будут обсуждать условия справедливого мира, гарантии безопасности и борьбу с российским "флотом-призраком".
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с лидером Франции Эммануэлем Макроном 13 марта в Париже. Целью встречи будет обсуждение способов усиления давления на Россию.
Это будет одиннадцатый визит президента Украины с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщили в BFMTV.
Что известно о предстоящей встрече?
Лидеры государств встретятся в Елисейском дворце. Они обсудят текущую ситуацию в Украине, поддержку Франции и Европы для защиты от России.
Поскольку война в Украине до сих пор продолжается, а Россия, находясь в ситуации военной, стратегической и экономической неудачи, настойчиво отклоняет все предложения о прекращении огня, Киев будет продолжать оказывать военное сопротивление,
– сообщили в администрации Макрона.
Два президента обсудят условия справедливого мира и итоги гарантий безопасности. Также будет решаться вопрос об усилении давления на страну-агрессора, в частности о борьбе с ее "флотом-призраком".
Напомним, что, что в Киеве 24 февраля 2026 года прошло заседание "коалиции желающих". Тогда Макрон отметил успехи Украины на поле боя и поражения России, в частности экономические, а также заметил, что документ о гарантиях безопасности находится на финальной стадии.
Последние новости о ходе переговоров между Украиной и Россией
В штате Флорида состоялась встреча представителей США и России, где обсудили ряд вопросов. Стороны договорились поддерживать дальнейший контакт, однако детали не раскрывались.
Президент Украины заявил, что мирное соглашение с Россией не связано с личными чувствами к Путину, а является инструментом для остановки войны.
Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа давить на Путина, а не на него. Он отметил, что украинцы устали, но не готовы принять ультиматум России по передаче территорий.