Встреча Зеленского с Путиным: в Кремле назвали очередной "камень преткновения"

Владимир Путин готов встретиться с Владимиром Зеленским. В Кремле "камнем преткновения" назвали позицию Киева по Минским соглашениям.

По мнению Кремля, ситуация по ним "зашла в тупик". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью российским пропагандистам.

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Песков заверил, что якобы "президент России, что называется, был готов вчера".

И тут камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации минского комплекса мер зашла в тупик,

– заявил пресс-секретарь Путина.

Он считает, что этот "тупик этот связан исключительно с позицией Украины". Якобы именно Киев "не хочет выполнять минские договоренности. Украина хочет Минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами".

Более того, Песков считает, что якобы Украина "не хочет выполнять, например, договоренности, которые в Париже были достигнуты".

Что известно о вероятной встрече Владимира Зеленского с Путиным