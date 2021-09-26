Встреча Зеленского с Путиным: в Кремле назвали очередной "камень преткновения"
Источник:ТАСС
Владимир Путин готов встретиться с Владимиром Зеленским. В Кремле "камнем преткновения" назвали позицию Киева по Минским соглашениям.
По мнению Кремля, ситуация по ним "зашла в тупик". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью российским пропагандистам.
Читайте больше С маленьким уточнением: в Кремле поддержали условие Зеленского для встречи с Путиным
В Кремле снова рассказали, что Путину мешает встретиться с Зеленским
Песков заверил, что якобы "президент России, что называется, был готов вчера".
И тут камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации минского комплекса мер зашла в тупик,
– заявил пресс-секретарь Путина.
Он считает, что этот "тупик этот связан исключительно с позицией Украины". Якобы именно Киев "не хочет выполнять минские договоренности. Украина хочет Минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами".
Более того, Песков считает, что якобы Украина "не хочет выполнять, например, договоренности, которые в Париже были достигнуты".
Что известно о вероятной встрече Владимира Зеленского с Путиным
- Владимир Зеленский предложил Путину встретиться еще в апреле 2021 года на Донбассе. Глава Кремля предложил Президенту Украины говорить с боевиками.
- В июне Владимир Путин цинично заявил, что разговаривать с украинским президентом нет смысла. Он добавил, что не отказывается от встречи, однако якобы обсуждать нечего.
- 22 сентября после выступления на сессии Генассамблеи, Зеленский ответил на вопросы российских журналистов о встрече с Путиным. Президент Украины отметил, что она будет, когда глава Кремля будет к этому готов.
- Уже 23 сентября Песков заявил, что встреча президентов России и Украины может состояться. Но он добавил – президенты должны быть готовы к общению и должны согласовать тематику разговора.