Зеленский в США встретился с гендиректором Apple Тимом Куком
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Президент Владимир Зеленский находится в США с рабочим визитом. Во время своей поездки он провел ряд встреч, в частности с гендиректором Apple Тимом Куком.
Президент Украины отметил: Apple вдохновляет своим примером всех сторонников цифровизации в мире. Он отметил, что рад личной встрече с руководителем этого техногиганта.
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Украина хочет совместных проектов с Apple
После встречи Владимир Зеленский написал в своем твиттере, что Украина заинтересована в сотрудничестве.
Мы заинтересованы в расширении присутствия Apple в Украине и реализации новых амбициозных совместных проектов,
– написал Владимир Зеленский.
Зеленский сравнил свою команду с Apple
Во время другой встречи со студентами и сотрудниками Стэнфордского университета, Владимир Зеленский отметил, что, вероятно, самым известным выступлением этого вуза было выступление Стива Джобса. Он напомнил, что Apple начинал свой путь в гараже с безумных идей.
Здесь он сравнил себя и свою команду: мол, когда-то и он сидел в небольшом офисе и генерировал идеи, в которые никто не верил. Впоследствии он показал свой айфон и рассказал о приложении Дия, которое на нем установлено.
Ни один президент Украины не залетал в Калифорнию
Отметим, что до этого визита Владимира Зеленского в Калифорнию с официальным визитом не летал ни один президент Украины. Поскольку именно там сосредоточены крупнейшие IT-компании и высокотехнологичная космическая индустрия, это важно для диджитализации Украины и развития сотрудничества. Это подчеркивал глава МИД Дмитрий Кулеба.
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Это именно то, в чем у Украины есть сильные козыри. Именно поэтому президент посетит штат Калифорния для того, чтобы создать новые возможности для взаимодействия США и Украины в этих сферах и привлечения новых американских инвестиций в украинскую экономику,
– добавил глава МИД.