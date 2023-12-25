В ОП поделились ожиданиями от возможных переговоров Зеленского с Орбаном

В Офисе Президента предположили, чего следует ожидать от переговоров Владимира Зеленского с Виктором Орбаном.

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква считает, что возможные переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном могут относиться к широкому спектру двусторонних отношений.

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О чем могут говорить Зеленский и Орбан

Жовква отметил, что отношения между Украиной и Венгрией не сводятся только к вопросам нацменьшинств.

Напомню, что был принят рамочный закон в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии. Затем, по требованию Венецианской комиссии, мы имплементировали все, кроме одной рекомендации,

– сказал он.

Он пояснил, что Зеленский может обсудить с Орбаном экономические вопросы и вопросы транзита.

Можем говорить об экономике, можем говорить о транзите между соседними государствами. Мы, конечно, подготовим этот визит и будут работать команды. Ничего лучше в дипломатии, чем переговоры лицом к лицу, не придумано,

– подчеркнул Жовква.

Орбан согласился встретиться с Зеленским