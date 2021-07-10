Неформальная встреча Зеленского и Тихановской: Кулеба рассказал детали

10 июля 2021 , 22:07
Читати новину українською

Источник:

"РБК-Украина"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской. Они увиделись в Вильнюсе, на конференции реформ.

Тихановская была одной из гостей на очередном протокольном мероприятии. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал детали встречи международных лидеров.

К теме Тихановская заявила, что неофициально встречалась с Зеленским

Детали встречи Зеленского и Тихановской

По словам Кулебы, во время конференции белорусская оппозиционерка подошла к Зеленскому. Она назвалась и сообщила о своей благодарности Украине за поддержку белорусского народа.

Наше государство действительно искреннее и последовательное в этой поддержке. Мы желаем белорусам добра и заинтересованы в том, чтобы соседняя Беларусь развивалась как демократическое европейское государство,
 –  отметил Кулеба.

Отметим, что ранее Тихановская заявила, что неофициально встретилась с Зеленским. Она в частности отметила, что поддерживает Украину.

Тихановская и Украина: коротко

  • Лидер белорусской оппозиции еще осенью 2020 года запланировала поездку в Киев. Тогда она сказала, что приедет в Украину после местных выборов, однако так и не осуществила визит.
  • Тихановская в апреле 2021 года сообщила, что ждет приглашения от украинских властей. Тогда она в очередной раз заявила, что Крым – украинский.
  • Также оппозиционерка заявляла, что планирует встретиться с украинским президентом и главой США Джо Байденом.
Автор: Анастасія Мигидюк