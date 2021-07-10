Неформальная встреча Зеленского и Тихановской: Кулеба рассказал детали
Источник:"РБК-Украина"
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской. Они увиделись в Вильнюсе, на конференции реформ.
Тихановская была одной из гостей на очередном протокольном мероприятии. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал детали встречи международных лидеров.
К теме Тихановская заявила, что неофициально встречалась с Зеленским
Детали встречи Зеленского и Тихановской
По словам Кулебы, во время конференции белорусская оппозиционерка подошла к Зеленскому. Она назвалась и сообщила о своей благодарности Украине за поддержку белорусского народа.
Наше государство действительно искреннее и последовательное в этой поддержке. Мы желаем белорусам добра и заинтересованы в том, чтобы соседняя Беларусь развивалась как демократическое европейское государство,
– отметил Кулеба.
Отметим, что ранее Тихановская заявила, что неофициально встретилась с Зеленским. Она в частности отметила, что поддерживает Украину.
Тихановская и Украина: коротко
- Лидер белорусской оппозиции еще осенью 2020 года запланировала поездку в Киев. Тогда она сказала, что приедет в Украину после местных выборов, однако так и не осуществила визит.
- Тихановская в апреле 2021 года сообщила, что ждет приглашения от украинских властей. Тогда она в очередной раз заявила, что Крым – украинский.
- Также оппозиционерка заявляла, что планирует встретиться с украинским президентом и главой США Джо Байденом.