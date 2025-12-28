Зеленский провел важный разговор с Европой накануне встречи с Трампом

В субботу, 27 декабря, Владимир Зеленский находился в Галифаксе в Канаде. Накануне встречи с Дональдом Трампом он провел онлайн-разговор с европейскими лидерами и генсеком НАТО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

Что обсуждали лидеры?

Президент Владимир Зеленский и премьер Канады Марк Карни провели совместный онлайн-разговор с европейскими лидерами 27 декабря. К общению присоединились лидеры Франции, Финляндии, Германии, Италии, Дании, Польши, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Европейского Совета, Еврокомиссии, а также генеральный секретарь НАТО и советник премьера Великобритании по национальной безопасности.

В Офисе президента сообщили, что во время разговора стороны обсудили "наиболее принципиальные элементы проектов ключевых документов". Их будут обсуждать 28 декабря президенты Украины и США.

Участники разговора скоординировали общую европейскую позицию относительно мирного процесса и выразили поддержку американским усилиям и Украине,

– говорится в сообщении.

Отдельно партнеры обсудили гарантии безопасности для Украины. Также Зеленский предложил план встреч на ближайшие дни и недели.

Почему на встрече не было Стармера?

Как заметил The Telegraph, Великобританию на онлайн-встрече представлял советник по национальной безопасности Джонатан Пауэлл. По данным издания, премьер Кир Стармер не смог присоединиться из-за "давления, связанного с рабочим графиком".

Кроме того, в канцелярии премьера сообщили, что Пауэлл регулярно участвует в таких переговорах, а участие Стармера изначально не планировалось.

