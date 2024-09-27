Трамп снова заявил о хороших отношениях с Путиным: что ответил ему Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Во время разговора республиканец снова начал разговор о своих хороших отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным.

Заметим, что разговор в Нью-Йорке состоялся через день после того, как украинский лидер встретился с кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис в Вашингтоне.

Смотрите также Трамп рассекретил, что именно скажет Зеленскому при встрече

Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным

У нас очень хорошие отношения, и у меня также очень хорошие отношения, как вы знаете, с президентом Путиным. И я думаю, если мы выиграем, я думаю, что мы решим это очень быстро,

– заявил кандидат в президенты США.

Зеленский сразу же ответил на комментарии Трампа о его положительных отношениях с российским диктатором. Украинский президент выразил надежду, что между ним и Трампом уж будут лучшие отношения, чем у республиканца с Путиным.

Он также сказал Трампу, что думает, что они имеют общее видение, что война в Украине должна остановиться, а российский диктатор не может победить. Поэтому Зеленский поделился своим желанием подробно обсудить план нашего государства.

Незадолго до этого кандидат в президенты заявил, что ему довольно быстро удастся достичь мирного соглашения между Путиным и Зеленским. Как именно – Трамп говорить отказался. Он прокомментировал заявление Зеленского, который не верит, что такое соглашение возможно.

"Он не знает меня", – сказал американец. Политик уточнил, что его план – это не "капитуляция" и "заключается в том, чтобы спасать жизни". Трамп заявил, что якобы потери с обеих сторон гораздо выше, чем о них говорят.