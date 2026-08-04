А что за улыбками на фото: политолог рассказал, как на самом деле Трамп относится к Украине

После встречи президентов США и Украины в сети обсуждали их совместный снимок, на котором оба улыбались. Казалось, что Трамп изменил к лучшему отношение к Зеленскому и стоит ожидать хороших новостей. Однако впоследствии появились неоднозначные заявления Трампа по передаче лицензии на производство ракет для Patriot.

Комментируя в эфире 24 Канала встречу Трампа и Зеленского в США, политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко обратил внимание на то, что ни украинская сторона, ни американская не давали развернутых комментариев относительно итогов их часовой беседы.

Украине крайне необходимы ракеты для Patriot

По словам политолога, очевидно, что за более чем час Трамп и Зеленский могли обсудить много тем. Он прогнозирует, что в дальнейшем будут раскрыты определенные подробности, касающиеся экстренного запроса Украины о зимней поддержке в виде 300 ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, на который ответа пока нет. Вместе с тем поднимается вопрос о получении от США лицензий на собственное производство таких ракет. Конкретные сведения по этому поводу пока отсутствуют.

Я думаю, что эта встреча все равно была позитивной, учитывая то, что у нас было до этого при администрации Трампа, когда нам максимально пытались навязать "дух Анкориджа". На данный момент мы понимаем, что крупнейшим каналом дальнейшей поддержки со стороны Соединенных Штатов остается инициатива PURL, и благодаря ей, очевидно, нужно и дальше аккумулировать ресурсы,

– заявил Чаленко.

Сегодня Украине крайне необходимы ракеты для Patriot. Ведь Россия знает об их нехватке, поэтому усиливает удары. Политолог высказал мнение, что он не уверен, что Трамп настолько окончательно отказался от идеи передать нашей стране ракеты-перехватчики.

Речь все-таки идет о зимней поддержке, а на данный момент у нас и так дефицит. Нам еще нужно дожить до этой зимы, исходя из расхода ракет. Украинские Воздушные силы, если брать период с 14 июля по 1 августа, сообщили, что сбили 33 баллистические ракеты. Для того чтобы сбить одну баллистику, требуется как минимум 2 ракеты к Patriot. Соответственно, мы получаем пакет – ориентировочно 70 ракет, которые мы за две недели лета израсходовали,

– проанализировал Чаленко.

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Приоритетная цель ВСУ – установки для запуска баллистики

Политолог отметил, что удачно была освещена тема в ходе и по итогам обсуждения Зеленского и Трампа относительно Starlink и интернета на территории России, поскольку для того, чтобы сейчас отражать российскую баллистику, нужно как раз наносить удары по местам запуска и хранения. Это сейчас, по его мнению, самая большая проблема наряду с отсутствием ракет для Patriot.

А вот если нам все-таки разрешат и дадут возможность проводить атаки, а также расширят возможности для F-16, которые у нас пока имеют определенные ограничения, то это в совокупности позволит уничтожать десятки пусковых установок "Искандер" непосредственно на территории Брянской области, Курской и не только,

– подчеркнул Чаленко.

В заключение он выразил убеждение, что в этом направлении дальнейшая работа продолжается. Единственное, что результата на данный момент пока нет. Это, по его словам, видно по сводкам об обстрелах украинских громад со стороны России, которые она осуществляет ежедневно.