Коментуючи в етері 24 Каналу зустріч Трампа і Зеленського в США, політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко звернув увагу на те, що ні українська сторона, ні американська не давали розгорнутих меседжів стосовно завершення їхньої годинної розмови.

Україні критично потрібні ракети для Patriot

Зі слів політолога, очевидно, що за понад годину Трамп і Зеленський могли обговорити багато тем. Він прогнозує, що надалі будуть відкриті певні подробиці, що стосуються екстреного запиту України на зимову підтримку у вигляді 300 ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot, на що відповіді поки що немає. Разом з тим постає тема отримання від США ліцензій для власного виробництва таких ракет. Конкретика з цього приводу наразі відсутня.

Я думаю, що ця зустріч все одно була позитивною, з огляду на те, що ми мали до того при адміністрації Трампа, коли нам максимально намагалися нав'язати "дух Анкориджа". Станом на зараз ми розуміємо, що найбільшим каналом подальшої підтримки з боку Сполучених Штатів лишається ініціатива PURL і завдяки їй, очевидно, треба далі акумулювати ресурс,

– озвучив Чаленко.

Сьогодні Україні вкрай необхідні ракети для Patriot. Адже Росія знає про їх нестачу, тому посилює удари. Політолог висловився, що він не впевнений, що Трамп аж настільки остаточно відмовився від ідеї передати нашій країні ракети-перехоплювачі.

Мовиться все ж таки про зимову підтримку, а станом на зараз у нас і так є дефіцит. Нам ще до цієї зими треба дожити, виходячи з використання ракет. Українські Повітряні сили, якщо брати період з 14 липня по 1 серпня, повідомили, що збили 33 балістичні ракети. Щонайменше 2 ракети до Patriot потрібно, щоб збити одну балістику. Відповідно, ми виходимо на пакет – орієнтовно 70 ракет, які ми в літній період за 2 тижні використали,

– проаналізував Чаленко.

Повне інтерв'ю з Ігорем Чаленком: дивіться у відео

Пріоритетна ціль ЗСУ – установки для запуску балістики

Політог зауважив, що вдало була підсвічена тема під час і за підсумками обговорення Зеленського і Трампа щодо Starlink й інтернету на території Росії, бо для того, щоб зараз відбиватися від російської балістики, потрібно якраз гатити по місцях запуску і складування. Це нині, на його погляд, найбільша проблема поряд із відсутністю ракет до Patriot.

А от якщо нам все ж таки дозволять і дадуть можливість атакувати, а також розширять можливості для F-16, які ще в нас мають певні обмеження, то це вкупі дасть можливість знищувати десятки пускових установок "Іскандер" безпосередньо на території Брянщини, Курщини й не лише,

– наголосив Чаленко.

Наостанок він висловив переконання, що в цьому напрямку подальша робота триває. Єдине, що результату станом на зараз поки що нема. Це, з його слів, видно по зведеннях щодо обстрілів українських громад з боку Росії, які та здійснює щоденно.