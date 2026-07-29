Цього тижня відбулося багато подій: похорон американського сенатора Ліндсі Грема, нова зустріч президента України із Дональдом Трампом та дебютні переговори з новопризначеним британським прем'єр-міністром Енді Бернемом.

24 Канал проаналізував основні результати дипломатичних зустрічей і те, про що дійсно йшлося на переговорах, на підставі чого констатує перехід до нового етапу, в якому менше ефектної скандальності та пафосу, натомість більше послідовності та роботи "за зачиненими дверими".

Формат "за зачиненими дверима"

Цього разу зустріч Володимира Зеленського із Дональдом Трампом відбулася без преси та традиційного церемоніалу, адже всі погляди та фокус американського істеблішменту були прикуті до похорону Ліндсі Грема.

Як подейкують інсайдери, американські посадовці хотіли "по-тихому" та без зайвих шокуючих заяв президента Трампа провести реальну дипломатичну роботу, як з Україною, так і з Ізраїлем.

Якщо до Бібі Нетаньягу у Трампа є купа питань, то до Володимира Зеленського — їх наразі вочевидь менше.

Красиві фото з "хорошої зустрічі" (джерело – Офіс Президента України):

Зустріч тривала понад годину, а опісля – лише короткі, але позитивні ремарки з обох сторін, що свідчать про активізацію роботи “за зачиненими дверима”.

Лідери США та України вже наробили гучних заяв на зустрічі на Саміті НАТО в Анкарі 8 липня. Тоді Трамп пообіцяв надати Україні ліцензії на виробництво ракет до систем ППО Patriot. Зараз прийшов час реалізовувати домовленості.

Нова реальність на заміну "Духу Анкориджа"

У США згадали про питання переговорного процесу в Україні. Як повідомляють інсайдери, сьогодні обговорюють нові ідеї, зокрема, обмежене припинення вогню в повітрі. Принаймні такий офер передадуть росіянам, які скаржаться на відсутність "Духу Анкориджа".

Важливо, що таку пропозицію роблять спільно українські та американські переговорні команди, а не Віткофф з Кушнером і Дмитриєвим, хоча нічого не слід виключати у майбутньому, адже вони планують відвідати не лише Київ (вперше), а й Москву. Це свідчить про координацію Вашингтона із Києвом чого раніше точно бракувало.

Ось так переговори із Трампом прокоментував Володимир Зеленський:

Хороша зустріч із президентом Трампом в Овальному кабінеті. Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру. Передусім висловив президенту Трампу наші співчуття у зв'язку зі смертю Ліндсі Грема. Він був справжнім другом України. Обговорили з Президентом ліцензії на виробництво перехоплювачів для "Петріотів" і деякі інші ідеї, які можуть допомогти. Також говорили про дипломатію – важливо активізувати дипломатичний процес.

А це вже слова самого президента Трампа:

Велика честь зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Обговорили багато важливих питань. Зустріч пройшла дуже добре.



Як відомо, Президент Трамп любить переможців, а зараз в України — сильні карти, які помічають у американській столиці. Далекобійні удари по російських НПЗ тривають (у ніч на 29 липня запалала Рязань), а Росія вже вдається до імпорту пального із Індії.

Владімір Путін стає дедалі більш токсичним для самого Трампа, адже продовжує свою божевільну риторику: прагне далі воюваюти та вірить на слово своїм генералам, які йому обіцяють захоплення всього Донбасу за до кінця року. На поступки кремлівський диктатор йти не готовий, давати задню не хоче.

Цікаво, що "зірка" та моторчик скандальної зустрічі 28 лютого 2025 року – віцепрезидент США Джей Ді Венс – не був присутнім на зустрічі із Зеленським, але брав участь у переговорах із ізраїльським прем'єром.

Інсайдери подейкують, що Венс очолює антиукраїнський табір у Білому домі та негативно ставиться до потепління відносин Трампа із Зеленським. Але справи у цього табору нині йдуть не надто успішно, про що свідчить раптове "прозріння" значної частини MAGA, символом чого став візит блогерки Лори Лумер до України (24 Канал записав з нею інтерв'ю – послухайте, що вона каже).

Марко Рубіо, у свою чергу, та Піт Гегсет були присутні — останні займають більш обнадійливу позицію щодо України. Принаймні вони будуть реалізовувати домовленості щодо ліцензій на виготовлення ракет до систем Patriot.

Президент України також зустрівся із представниками американської компанії Lockheed Martin, яка виготовляє ракети до систем ATACMS, HIMARS, F-16 та Patriot. Технічно-юридичні нюанси реалізації домовленостей із Трампом залежатимуть і від керівництва цієї компанії.

Новий друг Енді Бернем

По дорозі до США Зеленський здійснив ще один важливий візит — до Сполученого Королівства.

Енді Бернем, новопризначений британський прем'єр без великого досвіду у міжнародці, вирішив нею нарешті зайнятися. Президент України став першим іноземним лідером, який відвідав Велику Британію після вступу Бернема на посаду. До того ж для колишнього мера Великого Манчестера цей візит став можливістю заявити про себе на міжнародній арені та продемонструвати себе як лідера, який фокусується й на міжнародних питаннях. І робить це цілком успішно.

Президент Зеленський знайомиться з британським прем'єром Енді Бернемом (джерело – Офіс президента України):

Можливо, візит був більш корисним для самого Бернема, а не Володимира Зеленського, адже це стало великою піар-акцією для очільника британського уряду, який тільки-но почав свою роботу. Цікаво, що Бернем не лише заявив про продовження курсу Кіра Стармера на підтримку України, а й анонсував декілька цікавих домовленостей.

Британський прем'єр вирішив надати Україні ліцензію та права інтелектуальної власності на виробництво сучасних систем РЕБ Stone Cloak. Їх мета — перешкоджання роботі російських систем протиповітряної оборони у відстеженні дронів. Про цю систему детально писав мій колега Андрій Штангрет.

За словами Бернема, Stone Cloak є прикладом британських інновацій, створених у країні та випробуваних на передовій:

Stone Cloak – це найкраще з британських інновацій, створених у власній країні, і доведених на передовій. Ця система матиме життєво важливе значення для захисту безпеки обох наших країн". Ба більше, ця система буде застосовуватися у кількох майбутніх зразках озброєння, зокрема в межах проєкту Brakestop – нової британської крилатої ракети.

Обнадійливі перспективи

Як бачимо, робота України зі США та Дональдом Трампом переходить у нове конструктивне русло - від гасел до закулісної апаратної роботи. Крім цього, це свідчить про те, що проукраїнське крило Білого дому прагне реально реалізувати ті речі, про які було домовлено в Анкарі та Вашингтоні.

Трамп дедалі більше розуміє, що Путін його просто “кидає”, а насправді - не готовий навіть погодитися на обмежене припинення вогню. При цьому завершення війни в Україні - публічна обіцянка Трампа. І як би він не викручувався і не казав, що “такого не казав”, йому будуть це постійно нагадувати. І не журналісти з України, а власні виборці. Напередодні виборів.

Я думаю, що президент Трамп має втрутитися, так само, як він і обіцяв втрутитися. Це було його передвиборче зобов'язання — він сказав, що особисто завершить війну між Україною та Росією, – Лора Лумер в інтерв’ю 24 Канала про очікування MAGA від президента Трампа.

Британський прем’єр Енді Бернем еволюціонує у міжнародного лідера, який займатиметься не лише питаннями економіки та внутрішньої політики, а й зовнішніми відносинами, що не може нас не радувати.

Лондон залишатиметься стратегічним партнером України, а от США, незважаючи на зміщення фокусу на Іран, досі зацікавлені переговорним процесом та питанням допомоги Україні.

Передчасна смерть Ліндсі Грема натомість призвела до несподіваних проривів у питанні голосування за пакет санкцій проти Росії: подейкують, що Білий дім і демократи підтримали ідею, і тепер нам доводиться лише зачекати того, коли документ винесуть на голосування до конгресової зали.