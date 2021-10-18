Встречался с киллером, но сбежал, – экс-депутат Госдумы, который не поддержал оккупацию Крыма
Источник:Светская жизнь
Бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев в 2014 году единственный голосовал против оккупации Крыма. Он рассказал, что за это его пытались убить.
Экс-депутат заявил, что он постоянно ходит с охраной. По его словам, Кремль нанял киллера, но попытка покушения была неудачной.
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"За эти 7 лет 7 моих знакомых погибли от рук убийц из России. Двое знакомых погибли в Киеве: Павел Шеремет и Денис Вороненков, который был убит прямо рядом со мной. Я сам встречался с киллером, но смог убежать", – рассказал Пономарев.
Что сделал депутат после голосования
В 2016 году Госдума проголосовала за то, чтобы досрочно прекратить депутатские полномочия Пономарева. Впоследствии он переехал сначала в Соединенные Штаты Америки, а затем в Киев и в 2019 году получил гражданство Украины. Пономарев даже выучил украинский язык.
Надо же государственным языком владеть. Я больше чем 2 года украинский гражданин,
– отметил он.
Бывший российский нардеп сказал, что раньше даже ездил на бронированном автомобиле.
"Конечно, неудобно ходить с телохранителями, но на войне как на войне", – добавил он.
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