Об этом украинский президент сообщил в телеграмме.

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Какие результаты обсуждений?

Владимир Зеленский провел ряд встреч с лидерами стран Северной Европы и Балтии, во время которых обсудили усиление противовоздушной обороны, санкционное давление на Россию, а также дальнейшую европейскую интеграцию Украины.

Во время переговоров с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере глава государства рассказал партнерам о последних дипломатических контактах с европейскими союзниками и США.

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Отдельное внимание стороны уделили дополнительным поставкам ракет для систем ПВО и развитию европейской антибаллистической обороны. На встрече с новым премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом стороны подписали Drone Deal.

Это конкретные вещи для усиления совместной защиты, сопроизводства. И важно, что это также экспертиза и опыт Украины для укрепления наших партнеров. Именно такое системное сотрудничество строим с теми, кто последовательно поддерживал нас на протяжении всех лет российской войны,

– прокомментировал договоренность президент.

Также он провел переговоры с президентом Эстонии Аларом Карисом. Среди ключевых тем снова были поддержка украинской ПВО, дипломатические усилия для завершения войны и продвижение Украины к членству в Евросоюзе.

Президент подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для открытия шести переговорных кластеров по вступлению в Европейский Союз и ожидает соответствующих решений от блока уже в ближайшие месяцы.

Напомним, Владимир Зеленский ц его жена Елена находятся с дипломатическим визитом в Эстонии для усиления поддержки украинцев в войне против России. Ранее сообщалось о ряде запланированных встреч и мероприятий.