Про це український президент повідомив у телеграмі.

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Які результати обговорень?

Володимир Зеленський провів низку зустрічей із лідерами країн Північної Європи та Балтії, під час яких обговорили посилення протиповітряної оборони, санкційний тиск на Росію, а також подальшу європейську інтеграцію України.

Під час переговорів із президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере глава держави розповів партнерам про останні дипломатичні контакти з європейськими союзниками і США.

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Окрему увагу сторони приділили додатковим поставкам ракет для систем ППО та розвитку європейської антибалістичної оборони. На зустрічі з новим прем'єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом сторони підписали Drone Deal.

Це конкретні речі для посилення спільного захисту, співвиробництва. І важливо, що це також експертиза й досвід України для зміцнення наших партнерів. Саме таку системну співпрацю будуємо з тими, хто послідовно підтримував нас протягом усіх років російської війни,

– прокоментував домовленість президент.

Також він провів переговори з президентом Естонії Аларом Карісом. Серед ключових тем знову були підтримка української ППО, дипломатичні зусилля для завершення війни та просування України до членства в Євросоюзі.

Президент наголосив, що Україна виконала всі необхідні умови для відкриття шести переговорних кластерів стосовно вступу до Європейського Союзу і очікує відповідних рішень від блоку вже найближчими місяцями.

Нагадаємо, Володимир Зеленський ц його дружина Олена перебувають з дипломатичним візитом в Естонії для посилення підтримки українців у війні проти Росії. Раніше повідомляли про низку запланованих зустрічей і заходів.