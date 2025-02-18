Франция созывает вторую срочную встречу лидеров ЕС по Украине и безопасности в Европе, – Reuters

Франция планирует провести вторую встречу для обсуждения Украины и безопасности в Европе. На этот раз хотят пригласить и те европейские страны, которые не присутствовали в прошлый раз.

Об этом во вторник, 18 февраля, сообщило агентство сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах, передает 24 Канал. Там назвали приглашенные государства.

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Какие детали известны об экстренной встрече

По данным источников, вторую экстренную встречу посетят страны, которые не присутствовали ранее, в частности союзник по НАТО Канада. Два собеседника агентства сообщили, что среди приглашенных стран были Норвегия, Канада, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.

Некоторые страны могут участвовать в видеоконференции,

– пишет Reuters, цитируя источники.

Что известно о предварительной дискуссии

В Париже 17 февраля состоялось экстренное заседание европейских лидеров по Украине. Британский премьер Кир Стармер отметил, что Украина нуждается в "долговременном мирном соглашении, а не просто паузе". Это нужно для того, чтобы российский диктатор Путин снова не напал.

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем заявлении добавил, что Запад должен и в дальнейшем поддерживать Украину. Он также отметил, что Украине "не нужно навязывать диктат" и свои условия. Он добавил, что его страна будет продолжать инвестировать в военные расходы.

Урсула фон дер Ляйен призвала европейские государства немедленно изменить свое мышление и быть готовыми к обороне. При этом она отметила, что это может быть слишком медленным. Она отметила, что рычаги влияния Европы "скованы" из-за "относительно ограниченного военного потенциала".