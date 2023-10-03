Почему на встречу министров ЕС в Киев не приехали 3 чиновника

То, что министры иностранных дел стран ЕС впервые в истории провели свою встречу в столице страны, которая не входит в Евросоюз, означает, что вопрос евроинтеграции Украины – не теория, а реальная тенденция. Как говорили в Киеве, это вопрос времени.

Кто и почему не приехал в Киев

Хотя это время может быть достаточно длинным, учитывая войну России против Украины, выполнение Киевом условий, которые позволили бы начать переговоры с ЕС, и сами переговоры. Однако тенденция положительна для нашей страны.

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Интересно посмотреть, каких министров 2 октября в украинской столице не было. Это руководители 3 внешнеполитических ведомств:

Польши,

Латвии

Венгрии.

Если вопрос отсутствия министра иностранных дел Латвии Кришьяниса Кариньша был чисто техническим, то об отсутствии глав МИД Польши и Венгрии можно говорить именно как о политическом демарше. Его не скрывал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, который в интервью подчеркнул, что польско-украинские отношения переживают сегодня период спада. Очевидно именно поэтому представитель государства, правительство которого еще недавно позиционировало себя как самого серьезного союзника Украины в ЕС, не был в Киеве на встрече министров.

Конечно, не прибыл в Украину и глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Если у польско-украинских отношений период спада может смениться урегулированием проблем, возникших между Киевом и Варшавой на фоне предвыборной лихорадки в Польше, то период улучшения украинско-венгерских отношений еще впереди. Он может быть связан с пересмотром Венгрией своих особых отношений с Россией.

При этом в Киеве говорили о достаточно серьезных вещах: о евроинтеграции нашей страны, о продолжении макрофинансовой и военной помощи. Также министры обсуждали, что в расширении ЕС не может быть государств первого и второго сорта. В Украине не согласятся с моделированием европейской интеграции, которая будет делить государства ЕС на эти сорта.

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Также говорили о важности продолжать сопротивление России. Здесь украинские руководители напоминали европейским коллегам, что целесообразно подумать о новом санкционном пакете против России. Хотя мы все прекрасно понимаем, что по большому счету по состоянию на сегодня ЕС уже исчерпал потенциал своих санкционных возможностей, по крайней мере, таких санкционных возможностей, которые могут быть согласованы на уровне всех стран членов ЕС.

Дальнейшие действия Венгрии особенно интересны

Я надеюсь, что это был день разблокирования финансовой помощи Евросоюза Украине, задержавшейся из-за позиции Венгрии. Известно, что премьер-министр этой страны Виктор Орбан добивался исключения венгерского OTP Bank из перечня организаций, являющихся спонсорами терроризма.

Когда недавно в Украине сообщили о приостановлении участия банка в этом перечне, Орбан заявил, что не согласен с такой трактовкой требования Будапешта. Мол, только полное исключение банка из этого перечня может позволить Венгрии разблокировать деньги, которые предназначались Украине Еврокомиссией.

2 октября украинская сторона выполнила требование венгерского правительства – OTP Bank исключили из списка организаций, поддерживающих терроризм. Теперь интересно, действительно ли Венгрия откажется от блокирования финансового транша для Украины или придумает какое-нибудь новое условие. В таком случае станет ясно, что дело было не в банке, а в нежелании Будапешта, чтобы деньги Еврокомиссии попали в распоряжение украинского правительства.