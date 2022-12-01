Похоронный марш близко: у Путина решили пойти на крайний шаг для втягивания Беларуси в войну
Источник:телеграмм-канал Валерия Калныша
По словам источников экспертов Института Роберта Ленсинга в российском военном руководстве, Кремль принял решение о радикальном "решении" вопроса втягивания Беларуси в вооруженную агрессию России против Украины.
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По указанию Путина, отданного по возвращении с саммита ОДКБ, российская военная разведка может попытаться проработать сценарий либо с покушением на президента Беларуси Александра Лукашенко (самопровозглашенного – 24 канал), либо его имитацией.
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Цель – запугать его и заставить отдать приказ войскам о прямом участии в войне в Украине вместе с российскими войсками, сообщают источники.
Штаб ГРУ России прорабатывает сценарий, предусматривающий убийство Лукашенко в ходе операции, в результате чего его обязанности будут возложены на действующего генсека ОДКБ Станислава Зася, полностью лояльного России и находящегося под контролем ее разведки.
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Заезженный сценарий
В обоих сценариях, будь то неудачное или успешное покушение на Лукашенко, будут представлены сфабрикованные "доказательства" "причастности Украины и Польши под руководством разведки НАТО", что даст формальный предлог для участия белорусских войск в боевых действиях на территории Украины.
Следует также напомнить, что по данным ГУР Минобороны Украины, в Беларуси сейчас не зафиксирована концентрация войск или активность, свидетельствующая о подготовке к наступлению.
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