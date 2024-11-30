Уступит ли Украина территории в обмен на НАТО: Зеленский четко ответил

В СМИ много писали, что эффективным решением для завершения войны может стать принятие Украины в НАТО в обмен на то, что она откажется от территорий, которые оккупировала Россия. Президент Зеленский сказал, рассматривал ли Киев такой вариант.

Глава государства в интервью для Sky News подчеркнул, что никто никогда официально не предлагал Украине быть в НАТО той или иной частью ее территории, передает 24 Канал.

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Хорошее предложение, которое никто не делал

Политик одновременно отметил, что такой шаг позволил бы завершить горячую стадию войны.

Он подчеркнул, что можно принять в НАТО ту часть Украины, которую сейчас контролирует Киев. Однако приглашение в Альянс надо делать Украине в ее международно признанных границах.

Приглашение нельзя давать части Украины, потому, что тогда это будет означать признание того, что только эта территория является украинской, а остальные – Россией.

Юридически мы не имеем право признавать оккупированные территории территориями России,

– подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что этого не будет делать и не может, потому что это противоречит Конституции Украины.

Впрочем, глава государства уверен:чтобы остановить боевые действия, необходимо быстро под зонтик НАТО взять контролируемую правительством часть Украины. А дальше остальные территории возвращать дипломатически.

К слову, президент прокомментировал призывы на Западе усилить мобилизацию в Украине.