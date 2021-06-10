Вступление в НАТО зависит от состоятельности Украины, – Казанский

Помехой вступлению Украины в НАТО является даже не Россия. Главная проблема – экономическая. Альянс не спешит присоединять Украину, ведь ее состоятельность очень низкая.

Такое мнение высказал журналист, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский. Он назвал вопрос вступления в НАТО очень сложным.

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Казанский: НАТО не спешит принимать Украину

По словам журналиста, НАТО волнуется за возможное ухудшение отношений с Россией, а потому не спешит присоединять Украину к Альянсу.

Больше всего нам мешает вступить даже не Россия. Это коррупция и наша собственная слабость, в частности, экономическая,

– заявил Казанский.

Он считает, что Украину не рассматривают как ценного партнера с большим привлекательным рынком для европейских стран. Именно из-за этого могут игнорировать и не очень бежать навстречу.

Казанский заверил, что когда украинская экономика будет привлекательной, а мощность армии будет поражать – тогда Украину захотят видеть в любом союзе.

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Как догнать Россию

Журналист также объяснил, что России удается договориться с некоторыми европейскими странами именно из-за денег.

"Некоторые страны уступают ей. Та же Германия – она дала согласие на достройку "Северного потока – 2". Есть определенные моменты, где европейские страны идут на согласие с Россией, но почему? Из-за денег. Все понимают, что дело в деньгах", – подчеркнул Казанский.

. Германия активно выступает за то, чтобы Россия достроила свой газопровод "Северный поток – 2". В то же время стало известно, что США и Германия обсудят возможные компенсации Украине из-за этого.

Если мы сможем по мощности экономики тягаться с Россией – любая страна будет думать, на чью сторону склониться,

– заметил представитель Украины в ТКГ.

Казанский также добавил, что догнать Россию – не так и трудно. "Экономика (России – 24 канал) не очень мощная. Эту задачу можно выполнить, если стараться и работать над этим", – подытожил он.

Денис Казанский проанализировал последние события: смотрите видео

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