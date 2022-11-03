Турция вряд ли подпишет заявку Швеции на вступление в НАТО в этом году
Источник:Bloomberg
Турция и Венгрия остаются единственными двумя союзниками НАТО, еще не подписавшими заявку на членство Финляндии и Швеции. Эти страны подали заявку после вторжения России в Украину.
По информации издания, Турция вряд ли подпишет заявку Швеции на членство в НАТО до конца года. Кроме того, шансы, что это произойдет в следующем году, также невелики.
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Почему Турция не хочет подписывать заявку
Как отмечают, Швеция не сделала достаточно, чтобы удовлетворить требования Турции. По словам официальных лиц, причиной является также то, что повестка дня турецкого парламента на оставшийся год уже заполнена.
Несмотря на это, Турция довольна сотрудничеством Финляндии, которая также подала заявку на присоединение к альянсу. Но в Турции заявляют, что будут подписывать обе заявки одновременно.
Что требует Турция
Турция не удовлетворена обещаниями Швеции урегулировать вопрос с курдскими сепаратистами и вряд ли снимет свои возражения по поводу заявки страны на вступление в НАТО, если не будет более решительных шагов.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что посетит Турцию, чтобы убедиться, что все 30 союзников как можно скорее ратифицируют присоединение Финляндии и Швеции. Во время своего визита Столтенберг встретится с Эрдоганом, министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и министром обороны Хулуси Акаром, а также другими чиновниками.
Что обещают в Швеции
Как отмечают, новый премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на следующей неделе посетит Турцию. Кристерссон неоднократно заявлял, что его страна будет соблюдать соглашение с Турцией и сотрудничать в борьбе с терроризмом. Лидеры скандинавских стран неоднократно заявляли, что стремятся вместе вступить в альянс.
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО: кратко
- В мае Финляндия вместе со Швецией подала заявку на вступление в Североатлантический альянс. Ранее сообщалось, что 3 страны не ратифицировали вступление. Речь шла о Турции, Венгрии и Словакии. Теперь их 2.
- В США заявили, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО поставит Россию в тяжелое военное положение. Побережье Балтийского моря окружат страны-члены НАТО.
- Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что страна планирует увеличить количество военных НАТО на своей территории. По его словам, Финляндия будет изучать разные варианты пребывания НАТО на ее территории.
- Если ратифицируют протокол о вступлении Финляндии в НАТО, страна позволит Альянсу разместить ядерное оружие на границе с Россией. Еще в июле министр обороны и министр иностранных дел пообещали, что "ограничений или национальных оговорок" не будет.
- Финляндия и Швеция подтвердили, что не будут отказываться размещать базы Североатлантического альянса и ядерное оружие в своих странах после вступления в НАТО.
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