Есть ли у Украины и ЕС инструменты влияния на Венгрию: объяснение Кулебы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на Саммите ЕС, который происходил в период с 14 по 15 декабря, разрешил начало переговоров по вступлению Украины в ЕС. В то же время венгерский премьер заблокировал предоставление финансовой помощи нашему государству в размере 50 миллиардов евро. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал об основных факторах, повлиявших на решение Венгрии.

В частности, министр рассказал, что на каком-то этапе европейская интеграция Украины напоминала ему коммунизм, в связи с тщетными обещаниями предшественников. Он подчеркнул, что его принципиальная позиция состоит в отсутствии установления каких-либо дедлайнов.

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Что может повлиять на позицию Венгрии

По словам Кулебы, как показали последние заседания Европейского Совета, механизмы влияния на Орбана есть. Впрочем, глава МИД подчеркнул, что поиск компромисса с Венгрией является чрезвычайно сложной задачей.

Был проведен тщательный анализ, кто имеет реальное влияние на Венгрию в целом по Европе. Намеренно не говорю – лично на Виктора Орбана. И с этими людьми были проведены разговоры,

– отметил Кулеба.

Министр иностранных дел также подчеркнул, что ранее украинское представительство призвало всех участников Саммита ЕС, в частности, западных лидеров, что не стоит поддерживать Украину тихо.

По его словам, сейчас не то время, когда можно сидеть и молчать, позволяя более активным участникам решить дело. Он отметил, что все должны были защищать принятие решения об открытии переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Президент был очень ясен в коммуникации. И когда туда зашел Виктор Орбан и начался этот разговор, он увидел, что это не то, что он единственный, кто против – все не просто молчат, а открыто "за". И это создало совсем другую ситуацию,

– рассказал глава МИД.

В то же время Дмитрий Кулеба отметил, что Орбан заблокировал предоставление финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из-за того, что ранее согласился на открытие переговоров о вступлении нашего государства в ЕС.

Он также отметил, что дискуссия о финансировании была перенесена для того, чтобы избежать вето от Венгрии. По словам Кулебы, если это удастся сделать, Украина получит пакет от 27 государств. В случае повторной блокировки, он будет предоставлен, но уже от 26 стран.

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