"Мы не хотим уступать": ответственный за расширение ЕС призвал выполнить необходимые реформы
В Европейской комиссии ожидают, что страны-кандидаты на вступление в ЕС выполнят недоработанные реформы на 100%. Более того, там не готовы идти на уступки относительно условий предоставления членства во вступление в ЕС.
Кроме того, Еврокомиссия может направить своих специалистов в Киев, чтобы те помогли имплементировать изменения. Об этом заявил глава генерального директората Еврокомиссии по соседству и расширению Герт Ян Купман, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.
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ЕС не готов смягчать условия для вступления
Высокопоставленное должностное лицо ЕС считает, что страны-кандидаты должны соответствовать высоким европейским стандартам. Именно поэтому в Брюсселе не согласны смягчить свои условия.
"Мы всегда говорим, что расширение – это подход, основанный на заслугах, и мы не хотим идти на компромисс с некоторыми фундаментальными принципами Союза", – сказал Купман.
Впрочем, он признался, что гордится значительными успехами Украины, которой приходится проводить изменения во время полномасштабной войны. А также достижениями Молдовы, которая тоже ощутила близость боевых действий.
За всю свою карьеру в Комиссии я не помню, чтобы мне приходилось вести переговоры в бомбоубежищах, или чтобы звонки из Брюсселя прерывались из-за бомбардировок,
– рассказал представитель ЕК о своих визитах в Киев.
Обратите внимание! Как отметила Урсула фон дер Ляйен, Украина выполнила 90% семи рекомендаций, необходимых начать переговоры о вступлении. Купман сказал, что это "демонстрирует решимость изменить свою страну".
Однако в Брюсселе хотят убедиться, что все необходимые реформы будут завершены перед официальным началом переговоров.
"Рекомендуя открыть переговоры, мы определили этап в этом процессе. Для нас очень важно, чтобы эти страны полностью достигли 100%. Поэтому мы подтвердим реализацию изменений перед утверждением Европейским советом мандата на переговоры", – заявил Купман.
Следующую оценку Еврокомиссия представит в конце марта 2024 года. Ожидается, что Украина сможет завершить имплементацию всех законов к тому времени. Также в Еврокомиссии готовы направить своих экспертов в Киев.
Фундаментальный вопрос: что нам делать со страной, которая находится в состоянии войны? Есть ли у нее способность вести войну и проводить реформы? Они (Украина – 24 Канал) обладают удивительной способностью выполнять задачи, но нам нужно будет и дальше укреплять их,
– сказал Купман.
По его словам, это и поддержка реформы государственного управления посредством обучения, а также отправки людей из Европейского Союза, чтобы помочь нашему государству справиться с этим.
Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной
- Европейская комиссия 8 ноября приняла историческое решение. Она рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина выполнила уже 90% реформ. По ее словам, наше государство достигло прогресса в вопросах правосудия, борьбы с коррупцией и деолигархизацией.
- В то же время, Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата в члены ЕС Грузии. Кроме того, Комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной.