Еврокомиссия думает рекомендовать старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой, – СМИ

Европейская комиссия думает о том, чтобы рекомендовать начало переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдовы.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. Также он отметил, что Еврокомиссия намерена предоставить обновленную информацию о статусе Украины, Молдовы и Грузии в ЕС уже в мае.

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Еврокомиссия планирует рекомендовать старт переговоров

Йозвяк отметил, что надлежащий отчет о расширении Европейского союза ожидается в октябре. Так что осталось еще 6 месяцев.

Однако журналист добавил, что рабочее предположение уже сейчас: рекомендация начать переговоры о присоединении Украины и Молдовы. Что касается Грузии, то в Еврокомиссии думают рекомендовать предоставить этой стране статус кандидата.

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Президент Евросовета рассказал, когда начнутся переговоры

В конце марта президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что перспективы вступления в ЕС могут обсудить на зимнем саммите. Кроме того, он анонсировал, что вскоре Еврокомиссия опубликует отчет о прогрессе Украины и Молдовы на пути к евроинтеграции.

По словам Мишеля, после результатов станет ясно, когда смогут начать переговоры о вступлении государств-кандидатов. "На основании этого отчета я намерен поднять вопрос о начале переговоров со всеми тремя странами (Украина, Молдова, Грузия – 24 Канал) об их принятии в ЕС", – сказал политик.

Шарль Мишель уточнил, вероятно, что вопрос о начале переговоров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС будет рассмотрен на саммите в декабре 2023 года.