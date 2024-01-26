"К лету представим дорожную карту": в ЕС готовятся к внутренним реформам перед расширением

Евросоюз готовит презентовать дорожную карту по расширению ЕС до лета 2024 года. Дорожная карта будет предусматривать план функционирования ЕС после вступления государств, ныне имеющих статус кандидата.

В понедельник, 29 января, министры по европейским вопросам в Брюсселе впервые обсудят формирование дорожной карты, которая определит, как Европейский Союз будет функционировать в будущем. Об этом корреспондентке 24 Канала в Брюсселе рассказал высокопоставленный чиновник вне записи.

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Обсуждение создания дорожной карты связано с решением Европейского Совета, которая в декабре дала "зеленый свет" до начала переговоров с Молдовой и Украиной.

Высокопоставленный европейский дипломат рассказал, что пока кандидаты на вступление выполняют свое "домашнее задание", ЕС тоже должен подготовиться.

К лету мы представим дорожную карту на раздумье о том, как Евросоюз будет эффективно функционировать после расширения. Есть некоторые вопросы, касающиеся внутренних политик Евросоюза, платежей, распределения бюджетов и ресурсов, а также о процессах принятия решений,

– заверил дипломат.

Собеседник отметил, что подготовка ЕС к расширению "займет годы" и будет проходить параллельно с процессом переговоров.

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