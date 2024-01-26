"К лету представим дорожную карту": в ЕС готовятся к внутренним реформам перед расширением
Евросоюз готовит презентовать дорожную карту по расширению ЕС до лета 2024 года. Дорожная карта будет предусматривать план функционирования ЕС после вступления государств, ныне имеющих статус кандидата.
В понедельник, 29 января, министры по европейским вопросам в Брюсселе впервые обсудят формирование дорожной карты, которая определит, как Европейский Союз будет функционировать в будущем. Об этом корреспондентке 24 Канала в Брюсселе рассказал высокопоставленный чиновник вне записи.
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В ЕС проводят внутренние реформы
Обсуждение создания дорожной карты связано с решением Европейского Совета, которая в декабре дала "зеленый свет" до начала переговоров с Молдовой и Украиной.
Высокопоставленный европейский дипломат рассказал, что пока кандидаты на вступление выполняют свое "домашнее задание", ЕС тоже должен подготовиться.
К лету мы представим дорожную карту на раздумье о том, как Евросоюз будет эффективно функционировать после расширения. Есть некоторые вопросы, касающиеся внутренних политик Евросоюза, платежей, распределения бюджетов и ресурсов, а также о процессах принятия решений,
– заверил дипломат.
Собеседник отметил, что подготовка ЕС к расширению "займет годы" и будет проходить параллельно с процессом переговоров.
Вступление Украины в ЕС: последние новости
- В декабре в Брюсселе прошел саммит Европейского Союза, на котором лидеры приняли решение о начале переговоры с Украиной о членстве. Тогда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул зал, пока лидеры приняли решение начать переговоры по вступлению с Украиной.
- Впоследствии стало известно, что Еврокомиссия должна созвать межправительственную конференцию, которая будет знаменовать фактическое начало этих переговоров. В марте Еврокомиссия обнародует отчет об успехах Украины в выполнении указанных ею реформ, который будет предоставлен государствам-членам объединенной Европы. После этого будет принято решение о созыве межправительственной конференции, и станет физическим началом переговоров между Украиной и ЕС.
- Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что не стоит говорить о конкретных годах вступления Украины в ЕС Он провел параллель с баснями, которыми кормил коммунистический режим Советского союза и подчеркнул, что не собирается строить подобные модели.