Зеленский анонсировал исторические решения касательно членства Украины в ЕС

После получения статуса кандидата на вступление в ЕС Украина активно работает, чтобы приблизиться к желанному статусу. Президент Владимир Зеленский порадовал приятными новостями.

Украина предпринимает важные шаги для того, чтобы усилить сотрудничество с европейскими партнерами и приблизить свое возвращение к европейской семье.

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Важные решения для Украины

Президент Владимир в своем обращении к украинцам сообщил о том, что разговаривал с Шарлем Мишелем, Президентом Европейского совета. Они обсудили финансовую поддержку Украины, очередной саммит Украина – ЕС, а также институциональное усиление нашего государства на пути в ЕС.

"Вскоре могут быть весомые новости по этому поводу – готовим некоторые исторические решения для нашего участия в жизни объединенной Европы", – заявил президент.

Война россии с Украиной: последние события

В оккупированном Скадовске раздаются взрывы и выстрелы. Что стало причиной этих звуков – пока неизвестно, но информацию подтвердили три разных источника.

российские оккупанты пытаются разворовать в Мариуполе все, до чего могут дотянуться их руки. Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден – они начали понимать, что в скором времени их ждет крах.

Враг распространяет в сети фейк от имени СБУ, граждан призывают быть бдительными и доверять только официальным источникам.

Смотрите обращение Владимира Зеленского к украинцам за 20 июля