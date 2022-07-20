Україна робить важливі кроки для того, щоб посилити співпрацю з європейськими партнерами та наблизити своє повернення до європейської сім'ї.

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Важливі рішення для України

Президент Володимир у своєму зверненні до українців повідомив про те, що мав розмову з Шарлем Мішелем, Президентом Європейської ради. Вони обговорили фінансову підтримку України, черговий саміт Україна – ЄС, а також інституційне посилення нашої держави на шляху до ЄС.

Незабаром можуть бути вагомі новини щодо цього – готуємо деякі історичні рішення для нашої участі в житті об’єднаної Європи, – заявив президент.

Війна росії з Україною: останні події

В окупованому Скадовську лунають вибухи та постріли. Що стало причиною цих звуків – наразі невідомо, але інформацію підтвердили три різні джерела.

російські окупанти намагаються розікрасти у Маріуполі все, до чого можуть дотягнутися їхні руки. Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний – вони почали розуміти, що незабаром їх чекає крах.

Ворог поширює у мережі фейк від імені СБУ, Громадян закликають бути пильними та довіряти лише офіційним джерелам.

Дивіться звернення Володимира Зеленського до українців з 20 липня