2 варианта: как Евросоюз может принять Украину, несмотря на позицию Венгрии

Венгрия блокирует процесс вступления Украины в Евросоюз. Есть варианты, как обойти деструктивные действия Виктора Орбана, но там не без нюансов.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что Венгрия выступает против вступления Украины в ЕС. Впрочем, Евросоюз тут может сделать определенные шаги для нашего государства.

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Что можно сделать с Венгрией

Как отметил Буряченко, Евросоюз имеет два варианта, как продолжить процесс евроинтеграции Украины, несмотря на действия Венгрии. Не стоит забывать о статье 7 в Договоре о Европейском Союзе, которая может заблокировать решение того же Орбана по евроинтеграции нашего государства.

Несмотря на это, вряд ли в ЕС пойдут на такой радикальный шаг. Они всегда пытаются искать более-менее сбалансированное решение между конфликтующими сторонами.

Если сейчас применят 7 статью против Венгрии, то они рискуют дестабилизировать политический ландшафт в ЕС. Такой вариант возможен, чтобы показать тому же Орбану, что он не может шантажировать весь ЕС. Но не стоит говорить, что там на 100% пойдут на этот шаг,

– отметил Буряченко.

Есть второй вариант, о котором все чаще говорят в Европе. Там предлагают дождаться парламентских выборов в Венгрии, которые состоятся в 2026 году. Вполне реально, что дальше там будет проевропейская коалиция без Орбана. Тогда проблем с переговорами о вступлении Украины в ЕС не будет.

Добавим, сейчас Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Там снова рассказывают, что это решение может втянуть европейское сообщество в войну с Россией.