Вступление Украины в ЕС абсурдно, смешно и несерьезно, – Орбан возмутил новым заявлением

На этой неделе Европейский совет должен принять решение, начинать ли переговоры с Украиной о вступлении в ЕС. За день до решающего саммита европейских лидеров в Брюсселе премьер-министр Венгрии высказался по поводу членства нашего государства в Евросоюзе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает выступать против начала переговоров с Украиной о вступлении в Европейский Союз. За день до решающего саммита лидеров ЕС в Брюсселе он повторил свою позицию.

Смотрите также Поражение Путина не станет автоматически победой Украины: фон дер Ляен призвала ЕС к решительности

Орбан высказался против вступления Украины в ЕС

Венгерский глава правительства цинично предлагает предоставить все, кроме членства.

Евросоюз готовится совершить ужасную ошибку, и нужно это предотвратить – даже если 26 (членов ЕС – 24 Канал) хотят это сделать, а только мы против,

– заявил Орбан.

Премьер Венгрии утверждает, что открытие путей Украины к вступлению подорвет доверие к блоку, поэтому необходимо снять членство с повестки дня. Он уверяет, что Венгрия будет продолжать настаивать на этом, поэтому этот вопрос не стоит серьезной дискуссии.

В то же время, во время парламентских дебатов Орбан пожаловался на то, что привлечение нашей страны к семилетнему бюджету означало бы дополнительные расходы в 190 миллиардов евро. По его словам, Украина получала бы в 10 раз больше, чем Венгрия из-за сельскохозяйственных дотации.

Учитывая цифры, вступление Украины в ЕС абсурдно, смешно и несерьезно,

– сказал венгерский премьер.

Орбан также сказал, что время для вступления Украины в ЕС еще не наступило. Он заявил, что членство Украины в ЕС уничтожит Венгрию.

Какими будут действия Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает Украину неготовой к началу переговоров по вступлению в ЕС, но Братислава не будет блокировать это решение на саммите лидеров Евросоюза 14 декабря.

До этого министр иностранных дел Юрай Бланар также заявил, что Братислава готова поддержать решение об открытии переговоров.

Виктор Орбан блокирует вступление Украины в ЕС: что известно