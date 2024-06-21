Старт переговоров – на подходе: Нидерланды одобрили рамки для вступления Украины в ЕС

Нидерландские парламентарии одобрили рамки для вступления Украины и Молдовы в Евросоюз. Вскоре должен начаться переговорный процесс.

Соответствующее голосование было последней преградой для формального начала переговоров. 25 июня следует ожидать официального старта диалога.

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Скоро переговоры о вступлении в ЕС

Собственно, 25 июня состоится межправительственная конференция, что начнет диалог о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз.

Новое правительство Нидерландов во главе с Диком Схоофом хоть уверяло, что поддерживает начало переговоров с обеими странами, однако это решение требовало официального одобрения парламента

Еврокомиссия в марте 2024 года подготовила переговорную рамку относительно членства Украины в ЕС, а в начале апреля – рекомендовала начинать переговоры.

Ранее послы Европейского Союза согласовали рамки переговоров для вступления Украины и Молдовы в Альянс. Произошло это 14 июня.

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Однако стоит отметить, что присоединение к ЕС возможно только после выполнения всех требований Брюсселя, а также внедрения всех европейских стандартов.

Украина получила статус страны-кандидата на вступление в Европейский Союз 23 июня 2022 года. Путь к членству проходит только через серьезные реформы и изменения.