Причина единственная: почему Орбан блокирует вступление Украины в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тормозит вопрос о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Есть очень простая и логичная причина, почему он это делает.
Об этом 24 Каналу рассказал глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа, заметив, что вполне понятно, почему Виктор Орбан так мешает начать переговоры о вступление Украины в ЕС.
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Интересно, что ранее Венгрия блокировала только движение Украины в НАТО. Однако после поездки в Китай на форум "Один пояс, один путь", состоявшийся в октябре, Орбан начал еще и блокировать евроинтеграционный путь Киева.
Буквально год назад Орбан на всех форумах говорил, что место Украины – в ЕС. Потому что это выгодно для Венгрии, а особенно выгодно для венгерского нацменьшинства, живущего в Украине. Так оно будет ближе к Венгрии,
– сказал Томпа.
Почему Орбан это делает
Причина здесь вполне проста. И это – Кремль. Орбан последовательно предпринимает действия, которые вполне выгодны президенту России Владимиру Путину. Но в самой Венгрии ситуация иногда становится совсем наглой.
Как отметил Томпа, центральная венгерская пресса, подконтрольная Орбану, буквально заполонена разными антиукраинскими заявлениями и восхвалением Кремля. Были случаи, когда там игнорировали вооруженную агрессию от России.
Откройте венгерскую центральную прессу, являющуюся рупором Орбана. Там есть огромная статья о Путине. Рассказывают, какой он там "великий лидер". Нет слова об агрессии; о том, что Путин напал на нас,
– отметил Томпа.
Многие венгерские парламентарии из оппозиции уже прямо говорят о недопустимости действий Орбана. Там утверждают, что все, что делает Орбан, продиктовано Кремлем.
Вступление Украины в ЕС: коротко
- В течение 14 – 15 декабря в Брюсселе должны состояться сами лидеры ЕС. Там должны обсудить вопросы евроинтеграции Грузии и Молдовы. Также на нем могут принять решение о начале переговоров по вступлению Украины. Но Венгрия против.
- Правда, недавно глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что в Европе нет ни одной страны, не желающей видеть Украину в ЕС. Однако есть те, которые хотят более подробно изучить последствия.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что решение о начале переговоров с Украиной продемонстрирует устойчивость ЕС Если положительного решения не будет, это будет означать, что Путин фактически "наложил на это вето".