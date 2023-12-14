Причина единственная: почему Орбан блокирует вступление Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тормозит вопрос о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Есть очень простая и логичная причина, почему он это делает.

Об этом 24 Каналу рассказал глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа, заметив, что вполне понятно, почему Виктор Орбан так мешает начать переговоры о вступление Украины в ЕС.

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Интересно, что ранее Венгрия блокировала только движение Украины в НАТО. Однако после поездки в Китай на форум "Один пояс, один путь", состоявшийся в октябре, Орбан начал еще и блокировать евроинтеграционный путь Киева.

Буквально год назад Орбан на всех форумах говорил, что место Украины – в ЕС. Потому что это выгодно для Венгрии, а особенно выгодно для венгерского нацменьшинства, живущего в Украине. Так оно будет ближе к Венгрии,

– сказал Томпа.

Почему Орбан это делает

Причина здесь вполне проста. И это – Кремль. Орбан последовательно предпринимает действия, которые вполне выгодны президенту России Владимиру Путину. Но в самой Венгрии ситуация иногда становится совсем наглой.

Как отметил Томпа, центральная венгерская пресса, подконтрольная Орбану, буквально заполонена разными антиукраинскими заявлениями и восхвалением Кремля. Были случаи, когда там игнорировали вооруженную агрессию от России.

Откройте венгерскую центральную прессу, являющуюся рупором Орбана. Там есть огромная статья о Путине. Рассказывают, какой он там "великий лидер". Нет слова об агрессии; о том, что Путин напал на нас,

– отметил Томпа.

В своей политике Виктор Орбан постоянно манипулирует с "проблемами" венгерских нацменьшинств в разных государствах. Недавно представители венгерской общины Закарпатья обратились с просьбой к Орбану, чтобы тот поддержал решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС. Орбан стал выкручиваться

Многие венгерские парламентарии из оппозиции уже прямо говорят о недопустимости действий Орбана. Там утверждают, что все, что делает Орбан, продиктовано Кремлем.

Вступление Украины в ЕС: коротко