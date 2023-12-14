Про це 24 Каналу розповів голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа, зауваживши, що цілком зрозуміло, чому Віктор Орбан так заважає почати переговори про вступ України до ЄС.

Дивіться також Момент X для дипломатії: чому цей тиждень може стати визначальним для України в 2024 році

Цікаво, що раніше Угорщина блокувала лише рух України до НАТО. Однак після поїздки до Китаю на форум "Один пояс, один шлях", який відбувся в жовтні, Орбан почав ще й блокувати євроінтеграційний шлях Києва.

Буквально рік тому Орбан на всіх форумах казав, що місце України – в ЄС. Бо це вигідно для Угорщини, а особливо вигідно для угорської нацменшини, яка живе в Україні. Бо так вона буде ближче до Угорщини,

– сказав Томпа.

Чому Орбан це робить

Причина тут цілком проста. І це – Кремль. Орбан послідовно робить дії, які є цілком вигідні президенту Росії Владіміру Путіну. Але в самій Угорщині ситуація інколи стає зовсім нахабною.

Як наголосив Томпа, центральна угорська преса, яка підконтрольна Орбану, буквально заполонена різними антиукраїнськими заявами та возвеличенням Кремля. Були випадки, коли там ігнорували збройну агресію від Росії.

Відкрийте угорську центральну пресу, яка є рупором Орбана. Там є величезна стаття про Путіна. Розповідають, який він там "великий лідер". Ні слова про агресію; про те, що Путін напав на нас,

– зазначив Томпа.

Зверніть увагу! У своїй політиці Віктор Орбан постійно маніпулює з "проблемами" угорських нацменшин в різних державах. Нещодавно представники угорської громади Закарпаття звернулися з проханням до Орбана, щоб той підтримав рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Орбан почав викручуватися.

Багато угорських парламентаріїв з опозиції вже прямо говорять про неприпустимість дій Орбана. Там стверджують, що усе, що робить Орбан, є продиктоване Кремлем.

Вступ України до ЄС: коротко