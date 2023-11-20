Мы на 100% за, – эстонский министр о перспективах старта переговоров с Украиной о вступлении в ЕС
В конце этого года Европейский совет примет решение о начале официального переговорного процесса по вступлению Украины и Молдовы в ЕС. Эстония полностью поддерживает присоединение нашей страны к сообществу.
Об этом в эксклюзивном интервью корреспондентке 24 Канала Софии Назаренко заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. По его словам, у Украины большой потенциал и возможность для Европейского Союза.
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"Мы, как эстонцы, поддерживаем, конечно, это на 100%. Без процесса расширения ЕС, я думаю, что меня не было бы здесь как министра иностранных дел независимой Эстонии", – сказал чиновник.
Позиция Эстонии
В Брюсселе прошло заседание министров иностранных дел. В своем отчете Европейская Комиссия предлагает начать переговорный процесс по вступлению Украины и Молдовы. Маргус Цахкна назвал это решение историческим. Он отметил упорную работу нашей страны, которую мы выполняем на пути реализации 7 рекомендаций.
Поэтому я думаю, что исторический импульс есть, и, конечно, он будет очень важен для расширения ЕС, а также для Украины,
– отметил он.
Переговорный процесс может начаться уже в декабре этого года. Это еще не предоставление Украине официального статуса, но "историческое окно возможностей". Эстонский министр уверен, что в ходе дискуссии, которая сейчас продолжается, чиновники найдут общий язык.
Впрочем, есть опасения, что препятствием может стать Венгрия. Напомним, премьер-министр Виктор Орбан на днях заявил, что страна против переговоров по вопросу членства Украины в ЕС. Это "четкая позиция". По его словам, это не связано с замороженными Брюсселем средствами для Будапешта.
Вступление Украины в ЕС: последние новости
- Украину могут обязать выполнить 4 дополнительных задания. При этом в Еврокомиссии считают, что наша страна выполнит 3 из 7 ранее определенных рекомендаций, оставшихся незавершенными.
- Если будут выполнены все необходимые условия, присоединение Украины к ЕС может состояться до 2030 года, считают европейские чиновники. Впрочем, этот процесс может произойти быстрее – все зависит от нескольких факторов.
- Если бы Украина уже сейчас присоединилась к ЕС, то получила бы все поступления из его бюджета. Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что перед расширением Европейского Союза должны произойти геополитические изменения.