Правительство выполнило все рекомендации Евросоюза и ожидает начала переговоров, – Шмыгаль
Украина завершает выполнять все рекомендации, предоставленные Европейской комиссией. В настоящее время украинские власти ожидают начало переговоров о вступлении нашего государства в ЕС.
Об этом во время заседание Кабинета Министров Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Кроме этого, глава правительства также о создании новой государственной программы. 24 Канал.
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Правительство ожидает переговоров о вступлении в ЕС
Шмыгаль отметил, что Украина выполнила семь основных рекомендаций Европейской комиссии, чтобы начать переговоры о вступлении нашего государства в Евросоюз.
Среди выполненных рекомендаций Шмыгаль назвал следующие семь пунктов:
- Реформа Конституционного суда Украина работает в постоянных консультациях с Венецианской комиссией относительно изменений в этой судебной инстанции;
- Перезагрузка Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей;
- Ужесточение институциональной способности и независимости антикоррупционных органов. В частности, это принятие законопроекта о повышении независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также избрание новых руководителей НАБУ и САП на открытых конкурсах;
- Наработка нормативно-правовой базы по борьбе с отмыванием денег в рамках стандартов Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег;
- Выполнение рекомендаций Венецианской комиссии по внедрению антиолигархического закона;
- Внедрение законодательства о медиа и рекламе;
- Разработка подзаконных актов во исполнение нового закона о национальных меньшинствах.
Ожидаем, что в октябре Украина получит положительную оценку в рамках Отчета по пакету расширения Евросоюза. А затем будет голосование Европейского совета, которое откроет дорогу к переговорам о вступлении нашей страны в ЕС.
– отметил Шмыгаль.
Кроме того, украинское правительство также проанализировало 28 тысяч актов права ЕС на предмет их имплементации в правовое поле Украины.
В конце концов, Шмыгаль заявил, что Кабмин принял государственную целевую программу "Единство в разнообразии", цель которой создать условия для реализации прав и возможностей национальных меньшинств и коренных народов.
В заключение он сказал, что после утверждения этой программы можно говорить, что на правительственном уровне Украина завершила выполнение всех семи рекомендаций Еврокомиссии.
Украина приближается к вступлению в Евросоюз
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что Верховная Рада приняла 99% всех необходимых законов, которые позволят нашему государству начать переговоры с ЕС В частности, это стало возможным благодаря принятию закона о нацменьшинствах.
- Отметила успехи Украина и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Она сказала, что будущее Украины в Евросоюзе, а также, что объединение должно быть готово принять новых членов.
- Кроме этого, президент Европарламента Роберта Мецола отметила, что Евросоюз сам должна начать серию глубоких реформ, чтобы принять Украину. Она сказала, что ЕС должен помочь нашему государству на его пути к объединению.