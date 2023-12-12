Переговоры о вступлении Украины в ЕС: Стефанишина рассказала, повлияет ли на Орбана Еврокомиссия

Украина ожидает положительного решения со стороны Европейского совета по открытию переговоров о вступлении. Несмотря на отсутствие решения на данный момент, диалог между государствами-членами ЕС продолжается.

Переговоры ведутся между Киевом и Будапештом. Об этом в комментарии 24 Каналу заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

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Есть надежда на положительное решение

Украинская сторона имеет "однозначные ожидания" по поводу предстоящего саммита ЕС, который начнется в четверг в Брюсселе. По словам Стефанишиной, это "исторический момент" для Европы. Сегодня украинская министерка присоединилась к европейским коллегам во время заседания Совета ЕС по общим делам. Она говорит, что все министры единогласно говорили о "важном решении для Европы, которое определит ее роль на геополитической карте мира".

Мы все слышим достаточно скептические заявления некоторых стран европейского союза, но я надеюсь все же на положительное решение, поскольку все страны ЕС работали, и на столе у лидеров будет достаточно много различных предложений, которые, в конце концов, позволят услышать определенные оговорки Венгрии, касающиеся не Украины, потому что украинская часть работы выполнена, но и позволят принять решение консенсусом,

– сказала Стефанишина.

Украинская министерка отмечает, что сейчас нет решений на "любом уровне", и все предложения рассмотрят именно европейские лидеры. Стефанишина говорит, что сейчас дискуссии продолжаются между государствами-членами ЕС. Она не знает, окажетли влияние на Орбана решение Еврокомиссии разблокировать 10 миллиардов для Будапешта.

Много вопросов перед новым началом Европы, и Венгрия их задает. Поэтому очень трудно сказать, будут ли те или иные решения влиять. Опять же, диалог есть, и я знаю, что очень много разноплановых предложений на повестке дня и по финансированию, и по реформе Европейского Союза, и по некоторым политическим процессам. Поэтому это дает мне возможность такого сдержанного оптимизма,

– говорит министерка.

Встреча с Сиярто

Вчера, 11 декабря, Ольга Стефанишина провела двустороннюю встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто. Коллеги обсудили принятый закон Украины о национальных меньшинствах. Будапешт и Киев согласились, что сейчас основная работа должна проходить в направлении имплементации закона.

Он (Сиярто – 24 Канал) задавал некоторые вопросы, просил разъяснить, уточнить некоторые моменты и после этой дискуссии мы согласовали, что наши образовательные команды будут работать над имплементацией, а каждый сдал соответствующие инструкции в столицу,

– отметила Стефанишина.

Украинская министерка также отметила обращение венгров Закарпатья и словацкого меньшинства к премьер-министру Орбану и президенту Шарлю Мишелю.

"Мне очень приятно, потому что мы не могли даже надеяться на такую поддержку и она даже в некоторых случаях важнее, чем поддержка государств ЕС",

– подчеркнула она.

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