Переговоры ведутся между Киевом и Будапештом. Об этом в комментарии 24 Каналу заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
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Есть надежда на положительное решение
Украинская сторона имеет "однозначные ожидания" по поводу предстоящего саммита ЕС, который начнется в четверг в Брюсселе. По словам Стефанишиной, это "исторический момент" для Европы. Сегодня украинская министерка присоединилась к европейским коллегам во время заседания Совета ЕС по общим делам. Она говорит, что все министры единогласно говорили о "важном решении для Европы, которое определит ее роль на геополитической карте мира".
Мы все слышим достаточно скептические заявления некоторых стран европейского союза, но я надеюсь все же на положительное решение, поскольку все страны ЕС работали, и на столе у лидеров будет достаточно много различных предложений, которые, в конце концов, позволят услышать определенные оговорки Венгрии, касающиеся не Украины, потому что украинская часть работы выполнена, но и позволят принять решение консенсусом,
– сказала Стефанишина.
Украинская министерка отмечает, что сейчас нет решений на "любом уровне", и все предложения рассмотрят именно европейские лидеры. Стефанишина говорит, что сейчас дискуссии продолжаются между государствами-членами ЕС. Она не знает, окажетли влияние на Орбана решение Еврокомиссии разблокировать 10 миллиардов для Будапешта.
Много вопросов перед новым началом Европы, и Венгрия их задает. Поэтому очень трудно сказать, будут ли те или иные решения влиять. Опять же, диалог есть, и я знаю, что очень много разноплановых предложений на повестке дня и по финансированию, и по реформе Европейского Союза, и по некоторым политическим процессам. Поэтому это дает мне возможность такого сдержанного оптимизма,
– говорит министерка.
Встреча с Сиярто
Вчера, 11 декабря, Ольга Стефанишина провела двустороннюю встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто. Коллеги обсудили принятый закон Украины о национальных меньшинствах. Будапешт и Киев согласились, что сейчас основная работа должна проходить в направлении имплементации закона.
Он (Сиярто – 24 Канал) задавал некоторые вопросы, просил разъяснить, уточнить некоторые моменты и после этой дискуссии мы согласовали, что наши образовательные команды будут работать над имплементацией, а каждый сдал соответствующие инструкции в столицу,
– отметила Стефанишина.
Украинская министерка также отметила обращение венгров Закарпатья и словацкого меньшинства к премьер-министру Орбану и президенту Шарлю Мишелю.
"Мне очень приятно, потому что мы не могли даже надеяться на такую поддержку и она даже в некоторых случаях важнее, чем поддержка государств ЕС",
– подчеркнула она.
Что говорят эксперты о Венгрии
- Политтехнолог Борис Тизенгаузен не так давно в комментарии 24 Каналу предложил создать конкретную программу работы с венгерскими стейкхолдерами и привлечь к ней венгерские нацменьшинства в Украине, чтобы получить наилучший результат. Он отметил, что Будапешт может изменять свои требования "до посинения".
- Напомним, политический консультант и военнослужащий Александр Антонюк назвал правительство Виктора Орбана "троянским конем", работающим на интересы Кремля. По его мнению, обуздать этого пророссийского политика можно введением санкций против Венгрии.
- Как сообщалось ранее, политолог Владимир Фесенко объяснил мотивацию Орбана в отношении Украины. Премьер-министр Венгрии одновременно хочет одновременно создать проблемы нашему государству, выбить деньги от ЕС и сознательно поработать в интересах Владимира Путина.