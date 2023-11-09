Вместо членства: у Орбана предложили альтернативу вступлению Украины в ЕС
Источник:Hirado
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш заявил, что пока нет способа и возможности начать переговорить о вступлении Украины в Евросоюз. Поэтому он предложил альтернативу нашей стране вместо членства в ЕС.
В частности, говорится о так называемом привилегированном партнерстве. Правда, сам Гуляш не объяснил, что означает это понятие для Украины.
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У Орбана предложили Украине привилегированное партнерство с ЕС
Гуляш отметил, что Венгрия солидарна с Украиной и оказывает значительную финансовую и гуманитарную поддержку в сложившейся ситуации из-за полномасштабного вторжения России.
В то же время он подчеркнул, что это не меняет факт, что наше государство якобы не выполнило условия, необходимые для начала переговоров о вступлении в ЕС и якобы не приблизилось к ним за последнее время.
Мы должны согласиться с бывшим комиссаром Евросоюза Юнкером, который говорит, что принятие Украины было бы огромной ошибкой и ошибкой.
– сказал Гуляш.
Справка! Жан-Клод Юнкер, бывший президент Еврокомиссии, заявлял, что Украине "не стоит давать ложные обещания по поводу быстрого вступления в ЕС".
В частности, не называя конкретных примеров, он сказал, что Украина пока не отвечает критериям для членства в Европейском Союзе из-за коррумпированности и отсутствия реформ.
Именно поэтому глава администрации премьер-министра Венгрии подчеркнул, что нашему государству следует предложить так называемое привилегированное партнерство. Однако что означает это понятие и что оно даст Украине – он не объяснил.
Напоследок Гуляш, в качестве примера того, почему Украина якобы не может вступить в ЕС, привел якобы плохое отношение к проживающим в нашем государстве венграм, а также ситуацию с коррупцией.
Венгрия ставит палки в колеса Украины по вступлению в ЕС
- Политический директор премьера Венгрии Балаш Орбан заявил, что его страна будет блокировать начало переговоров Украины по вступлению в ЕС. Это будут делать до тех пор, пока Украина не выполнит венгерские условия языка образования для нацменьшинств.
- Президент Венгрии Каталин Новак также отметила, что она не увидела положительных сдвигов в вопросе венгерского нацменьшинства в Закарпатье. Она также призвала украинскую сторону обеспечить право использования венгерского языка.
- В то же время глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Венгрия не помешает Украине в ее пути в ЕС. В частности, он подчеркнул, что все проблемы, которые подчеркивает венгерская сторона, будут решать по мере поступления.