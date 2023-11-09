Зокрема, мовиться про так зване привілейоване партнерство. Щоправда, сам Гуляш не пояснив, що саме означає це поняття для України.
До теми Угорщина не завадить: коли Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС
В Орбана запропонували Україні привілейоване партнерство з ЄС
Гуляш зазначив, що Угорщина солідарна з Україною і надає значну фінансову та гуманітарну підтримку в ситуації, що склалася через повномасштабне вторгнення Росії.
Водночас він наголосив, що це не змінює факт, що наша держава буцімто не виконала умови, що необхідні для початку перемовин про вступ до ЄС і нібито не наблизилася до них за останній час.
Ми повинні погодитися з колишнім комісаром Євросоюзу Юнкером, який говорить, що прийняття України було б величезною помилкою і помилкою,
– сказав Гуляш.
Саме тому глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини наголосив, що нашій державі варто запропонувати так зване привілейоване партнерство. Однак що означає це поняття і що воно дасть Україні – він не пояснив.
Наостанок Гуляш, як приклад того, чому Україна нібито не може вступити в ЄС, навів буцімто погане ставлення до угорців, що проживають у нашій державі, а також ситуацію з корупцією.
Угорщина ставить палки в колеса Україні щодо вступу в ЄС
- Політичний директор прем'єра Угорщини Балаш Орбан заявив, що його країна блокуватиме початок перемовин України щодо вступу в ЄС. Це робитимуть доти, доки Україна не виконає угорські умови щодо мови освіти для нацменшин.
- Президентка Угорщини Каталін Новак також зазначила, що вона не побачила позитивних зрушень у питанні угорської нацменшини на Закарпатті. Вона також закликала українську сторону забезпечити право на використання угорської мови.
- Водночас очільник українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Угорщина не стане на заваді Україні у її шляху в ЄС. Зокрема, він підкреслив, що всі проблеми, про які наголошує угорська сторона, вирішуватимуть за мірою надходження.