Об этом 24 Каналу рассказал политолог Алексей Кошель. Он отметил, что страны западной Европы испытывают страх быть вовлеченными в войну с Россией. Как говорят дипломаты, их страны не желают проводить тест на 5-ю статью НАТО.

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Россия не жалеет денег на влияние

Также не стоит забывать, что в странах западной Европы есть часть политиков, имеющих пророссийскую позицию.

Кроме того, российская пропаганда мощно работала на протяжении многих лет и оказывала достаточное влияние на европейские страны,

– подчеркнул политолог.

Также следует учитывать особенности работы машины ФСБ, которая не жалеет денег и влияния для привлечения политиков из стран Европы на свою сторону.

Кроме того, существует процент политиков, рассматривающих возможность переговорного процесса, но уже с более проукраинских позиций. Мол, мы еще чуть-чуть дожмем Путина и дальше выведем его на нейтральный формат переговоров.

О чем 5-я статья НАТО В соответствии с ней, если любая страна-член Североатлантического союза подвергается вооруженному нападению, все остальные члены НАТО сочтут это вооруженным нападением на них всех и должны помочь стране-участнице Альянса, которая страдает от внешней агрессии.

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Украина тоже имеет претензии

Именно поэтому решение, которое может быть принято на саммите НАТО в Вильнюсе в случае развертывания негативного сценария, не следует рассматривать как наше поражение.

Это совместное решение, общая ответственность одинаково Украины и многих стран Запада. Действительно, у Украины есть давнее коррупционное прошлое, а также имеются эпизоды недостаточного законодательного обеспечения реформ и факты борьбы с коррупцией. Однако на самом деле коррупционных скандалов в Украине не так много,

– подчеркнул Алексей Кошель.

Однако в то же время у Украины много претензий к странам-членам НАТО. В частности, относительно поставок оружия, ведь за это наша страна расплачивается жизнью украинских патриотов

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