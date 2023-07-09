Про це 24 Каналу розповів політолог Олексій Кошель. Він зауважив, що країни західної Європи відчувають страх бути втягнутими у війну з Росією. Як говорять дипломати, їхні країни не бажають проводити тест на 5-ту статтю НАТО.

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Росія не шкодує грошей на вплив

Також не варто забувати, що в країнах західної Європи є частина політиків, які мають проросійську позицію.

Крім того, російська пропаганда потужно працювала протягом багатьох років і мала достатній вплив на європейські країни,

– наголосив політолог.

Також варто враховувати особливості роботи машини ФСБ, яка не шкодує грошей та вплив для того, щоб залучити політиків з країн Європи на свій бік.

Крім того, існує відсоток політиків, які розглядають можливість переговорного процесу, але вже з більш проукраїнських позицій. Мовляв, ми ще трохи дотиснемо Путіна і далі виведемо його на нейтральний формат переговорів.

Про що 5-та стаття НАТО Відповідно до неї, якщо будь-яка країна – учасниця Альянсу – зазнає збройного нападу, усі інші без винятку члени НАТО вважатимуть це збройним нападом на усіх них та мають допомогти країні-учасниці Альянсу, яка потерпатиме від зовнішньої агресії.

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Україна теж має претензії

Саме тому рішення, яке може бути ухвалене на саміті НАТО у Вільнюсі в разі розгортання негативного сценарію, не варто розглядати як нашу поразку.

Це спільне рішення, спільна відповідальність однаково України і багатьох країн Заходу. Дійсно, Україна має давнє корупційне минуле, і також є епізоди недостатнього законодавчого забезпечення реформ та факти боротьби з корупцією. Проте насправді корупційних скандалів в Україні не так багато,

– наголосив Олексій Кошель.

Проте водночас в України є багато претензій до країн-членів НАТО. Зокрема щодо постачання зброї, адже за це наша країна розплачується життям українських патріотів.

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