Это шаг к вступлению Украины, – Пионтковский о секретном плане НАТО по России
В июле на саммите НАТО разработают и подпишут секретный план о том, как воевать с Россией. Такое решение является крайне важным.
Дело в том, что это шаг к вступлению Украины в НАТО. Об этом 24 Каналу сказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский.
Важно После победы Украина очень скоро будет в НАТО: Подоляк назвал четыре причины
Главный страх преодолен
Почему Украину 15 лет, начиная с позорного саммита в Бухаресте, не принимали в НАТО? Потому что принять Украину в НАТО означает взять на себя обязательство бороться в случае агрессии России против Украины, отправлять солдат умирать за нас и за них. К этому западные элиты были не готовы.
Пришла война и, оказалось, что Украина сама может победить "вторую армию мира" при условии регулярных поставок западного оружия,
– отметил Пионтковский.
Накануне полномасштабного вторжения Владимир Путин, чувствуя себя владыкой мира, говорил об осознании того, что на конвенционном уровне Россия уступает НАТО. Зато у него есть ядерное оружие.
Во-первых, эта война продемонстрировала, что на конвенционном уровне Россия уступает не только НАТО, но и одной Украине. Во-вторых, ядерный шантаж диктатора не сработал.
"Готовность Украины и НАТО воевать с Россией показывает, что страх перед непосредственным участием в войне, препятствовавший принятию Украины в НАТО – уже преодолен", – сказал публицист.
Философия членства изменилась
По словам Пионтковского, проблема принятия Украины в состав Североатлантического альянса кардинально изменила свой смысл. Ранее речь шла о том, что Украина уязвима и беззащитна, и НАТО оказывает помощь, открывает над ней "зонтик безопасности". Выяснилось, что украинская армия за год решила задачу, ради которой 75 лет назад был сформирован Альянс – для защиты западной Европы от агрессии орд с Востока. Конечно же, следует отдать должное нашим Вооруженным Силам.
Сейчас это вопрос об их безопасности. Украину принимают в НАТО не для того, чтобы хорошие дяди из Брюсселя обеспечили ее безопасность, а потому, что без украинской армии невозможно защитить всю НАТО, всю западную Европу. Полностью изменилась философия членства Украины,
– констатировал оппозиционный политик.
В ходе визита в Киев генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Украина сразу после победы будет автоматически принята в состав Альянса. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер пошел дальше – он сказал, что Украину нужно принять немедленно. Еще летом Киссинджер подчеркнул, что Украина является де-факто членом НАТО, поэтому это нужно лишь оформить де-юре.
"Стоит вопрос о том, принять Украину после того, как она полностью избавится от оккупации, или еще до. Это не годы, это месяцы. В любом случае, определенным образом статус Украины очень сильно изменится на июльском саммите", – заверил Пионтковский.
Пионтковский о вступлении Украины в НАТО: смотрите видео
Киссинджер за поступление, но есть нюанс
- Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что вступление Украины в НАТО смогло бы обеспечить мир в Европе. Он подверг критике представителей Альянса, которые выступают против присоединения нашего государства.
- В то же время Киссинджер, очевидно, не считает реалистичным возвращение Украины к границам 1991 года. Политик считает, что Крым будет русским.
- "Наиболее вероятен результат выхода вдоль линии статус-кво, которая существовала до 24 февраля 2022 года. И в таком случае Украина останется под защитой Европы, а не станет одиноким государством, которое заботится о себе", – предположил политический деятель.