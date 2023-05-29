Путин затрагивает интересы стран Альянса, – возможно ли вступление Украины в НАТО во время войны

В Вильнюсе 11 – 12 июля состоится саммит Североатлантического альянса, во время которого должны согласовать четкий план действий относительно членства Украины. Основная цель Украины – вступление в НАТО и обеспечение гарантий безопасности для вступления.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко. Он добавил, что сейчас Украина заслуживает конкретной "дорожной карты" вступления в Альянс.

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Предоставление гарантий безопасности

В настоящее время внутри Альянса есть определенные силы, которые не желают говорить о вступлении Украины в НАТО. В то же время война, которую развязала Россия, вышла за пределы Украины.

По словам Чаленко, требование кремлевского диктатора Владимира Путина отбросить НАТО к границам 1997 года затрагивает интересы не только Киева, но и абсолютно всех стран Североатлантического союза.

Аргументы оппонентов относительно быстрого вступления Украины в НАТО недостаточно обоснованы,

– отметил руководитель Центра анализа и стратегии

Вероятно, на полях Вильнюсского саммита НАТО решится вопрос предоставления гарантий безопасности Украины, однако сейчас все на уровне концепции.

Главное, чтобы это было основано на предложениях Киева – Kyiv Security Compact, который был представлен главой ОП Андреем Ермаком и экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссом.

Офис президента 13 сентября показал проект гарантий безопасности для Украины – Kyiv Security Compact (Киевский договор безопасности). Документ станет основой для будущих договоров между Украиной и странами-гарантами нашей безопасности.

Kyiv Security Compact обеспечит нашей стране реальные гарантии безопасности и ключевое – вступление Украины в Североатлантический альянс. Все должно работать в комплексе для того, чтобы заработала пятая статья Вашингтонского договора.

"А не так, что гарантии безопасности прописали, а получится как с Будапештским прецедентом в 1994 году. Я надеюсь, что Украина уже понимает все ошибки и на те же грабли не согласится", – подчеркнул Чаленко.

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Отсрочка вступления в НАТО

Украина должна бороться с отсрочкой вступления в НАТО и не повторять ошибки 2008 года, Бухарестского саммита и т.д.

По мнению руководителя Центра анализа и стратегии, на июльском саммите в Вильнюсе наша держава не вступит в Альянс. Саммит в Вильнюсе может быть трамплином для того, чтобы уже через год Украина получила приглашение.

Следующий саммит, который будет проходить в США в 2024 году, может иметь положительные последствия для Украины. К тому же это хорошо бы сыграло в предвыборной кампании действующего президента США Джо Байдена.

Нам главное получить рамки. Декларативная политика открытых дверей Украине абсолютно не подходит,

– сказал Чаленко.

Сегодня Украина имеет самую мощную армию в европейской части мира. Какой смысл вооружать Украину, предоставлять огромные ресурсы, обучать десятки тысяч украинцев натовским стандартам, чтобы потом оставить Украину за бортом как третье государство. Все это происходит из расчета максимально быстрого присоединения Украины в Альянс.

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