Про це 24 Каналу розповів керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Він додав, що зараз Україна заслуговує на конкретну "дорожню карту" вступу до Альянсу.

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Надання гарантій безпеки

Наразі всередині Альянсу є певні сили, які не бажають говорити про вступ України до НАТО. Водночас війна, яку розв'язала Росія вийшла за межі України.

За словами Чаленка, вимога кремлівського диктатора Владіміра Путіна про відсунення НАТО до кордонів 1997 року зачіпає інтереси не лише Києва, а й абсолютно всіх країн Альянсу.

Аргументи опонентів щодо швидкого вступу України до НАТО недостатньо обґрунтовані,

– зазначив керівник Центру аналізу та стратегії

Ймовірно, на полях Вільнюського саміту НАТО вирішиться питання надання гарантій безпеки Україні, однак зараз все на рівні концепції.

Головне, щоб це було засноване на пропозиціях Києва – Kyiv Security Compact, який був представлений головою ОП Андрієм Єрмаком та ексгенсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссом.

Зверніть увагу! Офіс президента 13 вересня показав проєкт гарантій безпеки для України – Kyiv Security Compact (Київський безпековий договір). Документ стане основою для майбутніх договорів між Україною та країнами-гарантами нашої безпеки.

Kyiv Security Compact забезпечить нашій країні реальні гарантії безпеки й ключове – вступ України в Північноатлантичний альянс. Все має працювати у комплексі для того, щоб запрацювала п'ята стаття Вашингтонського договору.

"А не так, що гарантії безпеки прописали, а вийде як з Будапештським прецедентом у 1994 році. Я сподіваюсь, що Україна вже розуміє всі помилки й на ті ж граблі не погоджуватиметься", – наголосив Чаленко.

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Відтермінування вступу до НАТО

Україна повинна боротися з відтермінуванням вступу до НАТО і не повторяти помилки 2008 року, Бухарестського саміту тощо.

На думку керівника Центру аналізу та стратегії, на липневому саміті у Вільнюсі наша держава не вступить до Альянсу. Саміт у Вільнюсі може бути трампліном для того, щоб вже через рік Україна отримала запрошення.

Наступний саміт, який проходитиме в США у 2024 році, може мати позитивні наслідки для України. До того ж це добре зіграло б у передвиборчій кампанії чинного президента США Джо Байдена.

Нам головне отримати рамки. Декларативна політика відкритих дверей Україні абсолютно не підходить,

– сказав Чаленко.

Сьогодні Україна має найпотужнішу армію в європейській частині світу. Який сенс озброювати Україну, надавати шалені ресурси, навчати десятки тисяч українців натівським стандартам, щоб потім залишати Україну за бортом як третю державу. Все це відбувається з розрахунку максимально швидкого приєднання України до Альянсу.

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